中秋節糕餅又遭爆食安問題！台中蛋黃酥名店香格禮坊，曾受網友認證贏過陳耀訓、不二坊。近期有前員工在Threads上爆料，廚房環境髒亂發霉、生鏽空罐裝原料等。台中市衛生局表示，連假期間突襲檢查出4項缺失，已責令限期改善。
創立於民國81年（西元1992年）的台中「香格禮坊」，至今擁有超過30年歷史，老闆古瑞龍原本經營瑞士捲蛋糕，後轉移重心以糕餅為主，以係金A太陽餅、招牌蛋黃酥圈粉饕客；被認為是在地人都知道的名店，還有網友在Threads上公開稱讚「一個價格才46元還比不二坊便宜，也是陳耀訓的一半」。
未料，近期有前員工跳出來爆料，香格禮坊的廚房環境髒亂，放廚具的地方發霉、用生鏽空罐裝製作餅皮的水與油等原料；還指控蛋黃酥的製作過程不符合食安規範。
由於目前為中秋節禮盒趕製檔期，香格禮坊也早在9月就公告，「中秋宅配訂單已全數滿單」。讓不少消費者憂心，是否會將食安疑慮吃下肚。
台中市衛生局表示，連假期間突襲檢查出4項缺失，已責令限期改善，若複查不合格，最高可開罰2億元。
而香格禮坊也在粉專上作出回應，指出：「食品藥物安全處於今年6/30及9/26抽查與稽核環境與衛生，對於環境與衛生並無開出缺失，僅針對部分產品標不明確要求於限期修正。並強調，「針對報章雜誌所報導的事件，目前市府相關單位正進行查核中；在尚未有任何報告出來之前，請各位顧客勿針對此事件妄加臆測。」
業者表示，「今（9/29）購買以及尚未出貨／取貨的訂單，仍有疑慮的顧客，請近期來電04-22056608，並提供發票與訂購資訊，我們將協助您處理。謝謝大家的關心與照顧！」
資料來源：香格禮坊、台中市衛生局
