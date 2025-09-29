我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《中文怪物》李大豐因為節目爆紅，近日透過自身影響力宣布前進花蓮救災。（圖／翻攝自臉書大豐大哥大）

▲李大豐前進花蓮就在，被大讚「真正的台灣女婿」。（圖／翻攝自臉書大豐大哥大）

英國出生的李大豐，因參加網路節目《中文怪物》而聲名大噪，近來又以「台灣女婿」形象廣獲關注，他昨（28）日深夜在社群宣布將與太太一同前往花蓮投入災後清理，並自備鏟子整裝出發，消息曝光後，立即吸引大批網友留言支持，短時間內突破上千則大讚他：「真正的台灣女婿！」顯示他跨文化卻真誠的投入，深深打動台灣社會。李大豐在貼文中寫道，看到新聞裡花蓮各大車站湧現滿滿志工人潮，感受到濃厚的人情味：「真的讓人很感動！」他透露因岳母休假能協助照顧孩子，自己與妻子才得以放下家庭暫時的責任，親自到災區盡一份心力。李大豐強調：「台灣加油，我們一定能一起撐過去！」並附上準備出發的照片，展現強烈的行動力。貼文底下，許多網友不僅獻上祝福，還細心叮嚀注意安全，提醒他準備口罩、長袖衣褲、雨鞋與厚襪子，避免受傷；也有人建議攜帶換洗衣物與足夠飲水，網路留言充滿溫情與實用的建議，不僅體現民眾的細膩關懷，也顯示這場災後行動已讓全台緊密連結在一起。不少粉絲感性留言，讚他是「真男人」與「真正的台灣女婿」，直呼「謝謝你愛台灣」，有人表示看了備感振奮，也有人說自己也打算出發幫忙，不僅能看見台灣人對異鄉女婿的認同，更能感受到在重大災難面前，跨國婚姻與文化早已不再是距離，而是同心同行的象徵。首播日期：9月20日18：00集數：6集（每週三、週六更新1集，第4集開始改每週六更新1集）觀看平台：