花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀災，全台各地都有民眾帶著鏟子、穿著雨鞋前往光復鄉協助居民清理家園，成了「鏟子超人」、「雨鞋超人」。而這樣的現象也感動馬來西亞作詞人洪維聰創作《穿雨鞋的超人》向志工致敬，影片才發表兩天，就吸引5.3萬人瀏覽。這首《穿雨鞋的超人》除了有洪維聰作詞，譜曲人是洋蔥先生、演唱者則是未來先生，並在9月26日晚間在Da Ai Channel Malaysia中文臉書網頁發布表示，「當風雨肆虐、泥濘淹沒家園，有一群人，穿上雨鞋，提著鐵鏟，把別人的家，當成自己的家守護。他們不是漫畫裡的英雄，卻用最樸實的身影，點亮了災後最黑暗的夜。」台灣慈濟慈善基金也火速轉發文章，感謝鏟子超人、雨鞋超人，強調「謝謝敢來光復的你們，這是給所有雨鞋超人的歌」。不少民眾看到紛紛留言感謝，「歌很好聽，謝謝你們，台灣好棒，好愛這麼團結的台灣人民」、「感恩志工的付出因有你們！台灣會更好！天佑台灣！」、「不經動員、號召，還有那群黃紅相間的英雄，上山下海台灣有你們真好」。另外也人貼出自家的災情災況，盼外界能夠看到狀況，一起協助家園復原。