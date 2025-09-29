馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流沖刷造成壩頂潰決，下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部公路局東區養護工程分局搶修團隊即研提搶修策略，為降低台9線馬太鞍溪橋斷橋造成之交通衝擊，以三階段搶修策略推動復建作業。
公路局26日已邀集台灣鐵路公司、經濟部水利署、農業部農田水利署及花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所，現勘於河床施築涵管便道亦或使用舊鐵路溪底隧道2方案進行評估。
公路局指出，其中舊鐵路溪底隧道長達2360公尺，經檢視台灣鐵路公司所提供圖資，雖有較可避免遭颱洪沖刷風險優點，但其隧道寬度僅4.1公尺，且無通風、照明、警示及廣播設備，無法行駛機慢車輛；另倘車輛發生事故，因隧道斷面過小，又無橫坑，無法廻轉，逃生救援困難，如起火燃燒，更易因隧道高溫而難以估算之人員危害，再則因其既有路面為鐵軌及道碴，置換為公路路面需時較長；引道部分則尚有2.6公里之用地及路廊銜接整理之事宜，均無法於短期內辦理完成，緩不濟急。
公路局提到，河床施築涵管便道，雖易因受颱洪侵襲而受損，但具有工期短且可快速修復之優點，經研議河床地面較低之行水區採直徑2公尺大涵管，砌1~3層以提升抗災能力，同時將設置水位監測設施進行監看應變，以提升便道通行安全，作為第二階段鋼便橋完成前之緊急通行方案，本案公路局已進場涵管便道施工，全力趲趕於10月15日前通車。
第二階段為鋼便橋已洽專家及學者確認路線及相關工法，鋼便橋梁底將採比原橋梁底再提高1.5公尺，以提升用路安全，預計115年1月底前通車；另長期重建方案，亦已進行路線及橋梁型式律定，以115年年底前完成橋梁供南下、北上車流通行，並以116年全線改建完成為目標。
公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
