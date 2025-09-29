我是廣告 請繼續往下閱讀

台新戰神總經理林祐廷今（29）日受訪時透露，球隊今年在教練團與洋將陣容上大幅調整，力求融合「東、西方籃球思維」，打造屬於戰神的團隊文化。目前戰神制服組包含執行長、防護員等共14人，超完整、超大的團隊也為新賽季提供更完善的訓練系統。林祐廷也強調今年洋將的補強方向就是「砍將」以補足去年火力不足的最大問題。最後林祐廷也期盼戰神在新球季能有突破性的表現，「我們每一年都以冠軍為目標」。談及新賽季的籌備方向，林祐廷表示台新戰神延續以本土教練為主的架構，並邀請來自加拿大、曾與雷霆一哥SGA共事的瓊斯（Edson Jones）加入教練團隊，與原先就有的米蘭助理教練及本土總教練共同合作，「我們希望融合東西方的籃球理念，從教練團開始建立屬於我們自己的文化。」目前戰神制服組包含執行長、防護員等共14人，超完整、超大的團隊也為新賽季提供更完善的訓練系統。儘管外界對於戰神「龐大的教練團」或許會有「人多嘴雜」的疑慮，但林祐廷認為這反而是激盪出更多戰術火花的機會，「只要有良好溝通，教練團規模大不是問題，反而能讓球隊找到更多不同的打法與風格。」在洋將陣容方面，戰神本季將以全新四人組合洛夫頓（Zach Lofton）、基德（Stanton Kidd）、齊曼加（Jordy Tshimanga）與威力斯（Darral Willis）出發。林祐廷表示球隊去年在平均得分表現較弱，因此本季的補強策略著重於得分能力，「希望這些洋將能在關鍵時刻為球隊提供穩定的火力輸出。」其中洛夫頓曾在多年前來台參加SBL選秀，雖然當時並未獲得青睞，如今因緣分使然又踏上同一個球場，讓他感到非常奇妙，而日前他也在熱身賽中展現極佳的得分能力，與林祐廷「尋找砍將」的說法不謀而合。上季新人王雷蒙恩恰好來自戰神，林祐廷說道希望這季的新人王當然希望留在戰神。本季進入戰神的新人謝銘駿以及魏芃禾是本季備受矚目的兩位年度新人王候選人，剛好戰神在一號位（控球）的人力較為不足，林祐廷也說：「現階段球隊只有丁丁（丁聖儒）是純控球，這也讓兩位新人有更多競爭與上場的機會。」林祐廷進一步表示，「競爭對他們來說是好事，會逼出他們更多的可能性。」