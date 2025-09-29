我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主廚賴彥所招集的馬太鞍長老教會義煮團，規模有近百人，一餐最多能煮出2萬個便當。（圖／翻攝賴彥汶臉書）

▲主廚賴彥汶與義煮團隊連續7天幾乎無私奉獻，餵飽了無數光復災民以及外地的鏟子超人志工、國軍警消。（圖／翻攝賴彥汶臉書）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情進入第7天，主廚賴彥汶當天就立刻發起義煮團，9月25日開始在災區現場供餐，成為馬太鞍長老教會義煮團隊招集人，團隊規模也越來越大，一度甚至可以供應上萬個便當。稍早賴彥汶主廚也宣布，義煮團服務至今（29）日晚餐為止，並鞠躬致謝：「感謝大家相信我！」來自桃園中壢的大學教授、主廚賴彥汶在本次災情發生後，第一天就進入災區組建義煮團，隨後志工規模逐漸擴大，最終成為有著100名廚師志工規模的義煮團隊，一度成為災區便當提供的主力來源，光復鄉許多村落、志工單位都曾前往向長老教會義煮團領取便當。不過，花蓮災區昨（28）日發生義煮團運送物資遭阻擋的事件，雖然經過協調之後還是開放通行，但餐期被延誤，馬太鞍長老教會義煮團隊中午原訂要製作2萬份便當，但最終只完成了1萬份，短缺1萬份便當，「便當之亂」事件發酵後也引發全台關注。今（29）日中午長老教會義煮團隊仍製作了6千份便當午餐，也全數發放完畢，而主廚賴彥汶在看到中央政府宣佈將統一發放便當到樺加沙災區之後，便在臉書發文表示：賴彥汶也表示，剩下的物資、食材，將交由花蓮縣廚師公會黃鈿鈞理事長由工會做為義煮活動，發放孤兒院，養老院，啟智學校，讓大家的愛繼續延續下去，並貼上自己鞠躬致謝的照片。主廚賴彥汶與義煮團隊連續7天幾乎無私奉獻，也讓大批網友湧入臉書致謝，「謝謝老師在第一時間衝鋒陷陣…您與團隊的努力..再次感謝」、「賴師傅辛苦了，無私的付出與奉獻」、「全國民眾都知道義煮團的愛心」、「沒有你們的幫忙不知道多少災民要餓肚子幾天」。