0923馬太鞍堰塞湖溢流後，各方愛心不斷湧入光復鄉。一車又一車的物資車不斷從全國各地運送至光復鄉，所有倉儲都已經爆滿，希望捐贈物資動作先暫停，另外，面對近日的便當之亂，縣府召開記者會宣布，今日的午餐、晚餐已經訂購了2.5萬個便當，但儘管如此，仍存在便當數量不足以及災區運送困難的問題，表示未來便當部分將採三個系統進行協調運送。一箱箱紙箱，堆疊在倉庫中，這些都是來自各方愛心馳援的物資，不過，花蓮縣行政暨研考處長陳建村表示：「民生物資目前都已經足夠，希望民眾能暫停捐贈，若未來還有缺少，將會發放消息通知」，而從被塞爆的倉庫中，就能感受來自台灣各地民眾的溫暖。此外，堰塞湖溢流樣災後，許多志工們全力投入花蓮光復救災，但餐食供應卻成為新問題，當地為了讓大型機具進駐實施交通管制，卻也連帶影響餐食與物資配送，爆發「便當之亂」如今，花蓮縣府宣布今天已經訂購2.5萬個便當，除了部分為善心人士提供，多數是縣府採購。便當看似有著落，但至今仍然面臨便當數量不足，以及災區運送困難的問題，因此縣府表示，接下來送便當有三個系統，第一光復鄉公所村里長 ，因掌握有戶數；第二，海巡署派出弟兄人力，協助災區便當支援；第三：國軍參與運送便當，花蓮縣府接收資訊聯繫協調。