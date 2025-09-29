我是廣告 請繼續往下閱讀

▲水利署表示，馬太鞍溪水流已成功導入深水槽！（圖／翻攝自防汛抗旱粉絲團臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創下游光復鄉，截至今（29）日已造成18死、7人失聯，破百人受傷，水利署表示，昨天已成功將馬太鞍溪溢流到市區的水，成功改道導入深水槽，並在現場立即展開第一道土堤堆置，動員機具151部、人力200多人，目標在2週內完成土堤築置。馬太鞍溪溢流共有4道水流，北面的萬榮堤防因土砂堆積有溢淹狀況，經濟部水利署表示，現已完成清疏，並用太空包加高堤防，已可引到下游；南邊流入光復鄉市區的三道水流，目前皆已圍堵完畢，並成功改到，把溢流導進深水槽。水利署表示，改道後以建造臨時堤防圍堰為目標持續動工中，現場動員機具151部、人力200多人，截至27日20時為止，光復一號堤防已完成900公尺圍堰，目標在2週內完成土堤築置，並在3個月內完成堤防加強加固，2026年汛期前完成復建，感謝辛苦的同仁與工作團隊，持續守護大家的安全與生活！