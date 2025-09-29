歌手王力宏昨（28）日受邀在澳門出席2025灣區升明月大灣區電影音樂晚會，演出由中國CCTV-6央視電影頻道全程直播，他除演唱〈心中的日月〉外，與中國女歌手單依純合唱經典歌曲〈落葉歸根〉時，現場大螢幕竟浮現已故知名歷史學家許倬雲的照片，眾多粉絲才驚覺，原來許倬雲是王力宏的七舅公。
名門之後 王力宏與學術巨擘的家族淵源
王力宏家世背景顯赫，家族成員不乏高學歷人才，他與許倬雲的親屬關係，是透過他的奶奶許留芬一脈相承，他的奶奶許留芬是海軍少將許鳳藻的長女，王力宏的父親是台大醫學院畢業的腦科醫師王大中，許倬雲是許留芬的七弟，也就是王力宏的七舅公，是享譽國際的知名史學家、中研院院士。
此外，王力宏的表叔是演唱〈龍的傳人〉的歌手李建復，李建復的父親李模，娶了許留芬的二妹許婉清，許倬雲生前受訪時曾風趣地談到這層關係，提及王力宏是「我大姊的孫子」，並笑稱許家「沒有音樂細胞」，認為王力宏的音樂天分是遺傳自他母親那方的基因。
微博深情追憶 緬懷舅公的精神力量
許倬雲已於今年8月在美國匹茲堡辭世，享壽95歲，當時王力宏曾在微博發文悼念這位長輩，表達無限的敬意與思念，王力宏提到，舅公雖然自幼體弱多病、先天殘疾，但精神世界極其豐富，智慧無人能及，他感念舅公的風範與智慧，尤其是許倬雲曾為他父親編織睡前故事，影響了父親的心智，並給了他一個繽紛的童年想像空間，王力宏當時感性表示：「他的身形或許瘦小，但精神高大如山。」
眾星雲集！晚會集結港台卡司陣容
昨晚的「2025灣區升明月大灣區電影音樂晚會」匯聚了兩岸三地逾80位影視音樂人。除了王力宏，參與演出的港星包括成龍、容祖兒、梁詠琪、楊千嬅等；台灣藝人則有張清芳、蔡琴、林志炫、蕭煌奇、范曉萱、范瑋琪、歐陽娜娜、徐懷鈺、周蕙、明道、邱勝翊、蕭薔、姜育恆、李建復等，卡司陣容可謂星光熠熠。
