馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，造成嚴重死傷，各地民眾自發性前往災區，化身「鏟子超人」協助救災、重建，不過中國醫藥大學新竹附設醫院急診科主治醫師、新竹市特種搜救隊醫療組洪昌宏醫師，特別整理5點注意事項，提醒叮嚀前往前線辛苦的鏟子志工超人，要在作業中需注意補充水分及休息。洪昌宏醫師提醒，每工作1小時應休息30分鐘，每20分鐘至少喝1杯水，請務必穿著防水的厚底鞋，勿赤腳踩入水中，以下為5大重點提醒：現場氣候炎熱、潮濕，以9月28日中午時段的預報估算，每工作1小時應休息30分鐘，每20分鐘至少喝1杯水（240ml），避免熱傷害，而中暑初期可能會有頭暈、噁心嘔吐、步態不穩等症狀，嚴重時甚至會昏迷。有疑似症狀時應立即停止作業、移至陰涼處降溫、喝水，若無法改善應就醫治療。災害現場有大量積水和淤泥，已經有許多被泥水中尖銳物割傷的案例，請務必穿著防水的厚底鞋，勿赤腳踩入水中。若不幸受傷請立即用乾淨的水清潔傷口及包紮，若五年內沒有施打破傷風疫苗應儘速至醫療院所施打。傷口感染常發生在受傷後3-7天，注意受傷後傷口是否有異常紅、腫、熱、痛等情形。飲食注意清潔並監測腸胃道症狀。勿食用來路不明或是放置過久且未適當保存的補給品。有嚴重症狀者如嘔吐、高燒建議立即送醫。團隊內部請多洗手，作業後及如廁後務必消毒雙手杜絕糞口傳染。水災後易發生水源性傳染病（如鉤端螺旋體、登革熱），執勤地點與過夜地點請適當消毒。建議多帶一些防蚊液。近期亦是流感高峰期，可以的話建議配戴口罩避免群聚感染。若有不明原因發燒應給予隔離並就醫檢查。目前現場仍有溢流或潰堤風險，如果有發現任何異常人流、車流、豪雨、水位上升或是巨大異響，請務必提高警覺。