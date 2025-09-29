我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（29）日作客桃園球場，與樂天桃猿進行爭奪「全年勝率第3位」的關鍵3連戰，不過賽前卻傳出壞消息，雄鷹主戰捕手張肇元因左側腹斜肌拉傷，本季將告一段落。張肇元賽前表示，未能完成單季100場蹲捕感到可惜，他坦言球季尾聲有感「油箱」用完了，「開始感覺到疲累，這部分未來可以再加強。」張肇元昨（28）日在大巨蛋與統一獅的交手，在6局下第3打席敲安後退場。雄鷹總教練洪一中今日賽前指出，張肇元左側腹斜肌拉傷，本季將告一段落。張肇元賽前受訪表示，前役在守備時就有感覺腹部緊繃，沒想到第3打席揮擊後就拉傷了。張肇元說，恢復期大約需要1個月，即便雄鷹進入季後賽，可能都來不及歸隊。張肇元坦言有點可惜，「原本預設要蹲捕100場，但還差2場就受傷，後面比賽不能完成，有點可惜。」張肇元也替本季做出總結，「蹲捕的出賽數有很大成長，到現在成績來講還不錯。」他指出，體力方面還需要加強，「油箱的油用完了，感覺到疲累，這部分可以再加強。」張肇元相當看重蹲捕的出賽數，「我很滿意，先不管打怎樣，能持續蹲就很強，看以前的前輩們都蹲1000多場，真的很厲害，也很佩服。」