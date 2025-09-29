樂天桃猿今（29）日在桃園主場與台鋼雄鷹展開「全年勝率第3位」的關鍵3連戰，首戰雄鷹推出日籍投手櫻井周斗，過去與桃猿無交手紀錄，「奇兵」意味濃厚。桃猿總教練古久保健二表示，打者沒實際對戰過，攻擊會比較困難，盼打者能確實擊中進入好球帶的球。
雄鷹推櫻井周斗先發 頗有「奇兵」意味
桃猿今日在主場與雄鷹打首戰，明（30）日休兵一天，10月1日、2日南下澄清湖、嘉義市與雄鷹續戰，若桃猿能夠在3戰中奪下2勝，將獲得季後賽門票。
今日雄鷹推出日籍投手櫻井周斗先發，本季僅在一軍出賽2場，且未跟桃猿交過手，今日是雙方初對決，「奇兵」的意味濃厚。
桃猿總教練古久保健二表示，團隊在開會時，有針對櫻井的投球型態做討論，「畢竟是第一次遭遇櫻井，對我們打者來說，沒實際對戰過，不知道球威會是怎樣，這是攻擊時困難的點，第一次對戰要馬上抓到投手Timing，會比較困難。」
櫻井周斗控球不理想 古久保健二：「把握好球帶的球確實攻擊」
談到櫻井的投球型態，古久保思考了一下，「控球感覺沒有很理想，但又不能說完全丟不進好球帶，這方面打者要多多觀察，今天的目標是好球帶的球能否確實擊中。」
對此，雄鷹總教練洪一中指出，推出櫻井先發，並不是「奇兵」，而是按照輪值登板，「那瑪夏投完下去，輪到櫻井先發。」
櫻井周斗本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.64，不過11局的投球中，送出7次四壞球保送、2次觸身球保送，控球不是很理想。
