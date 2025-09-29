中職例行賽進入最後一週賽程，季後賽席位進入最終爭奪戰，台鋼雄鷹今（29）日與樂天桃猿進行關鍵3連戰，雙方將爭奪年度勝率第3位的季後賽門票，目前桃猿領先雄鷹2.5場勝差，略佔上風。對雄鷹來說，拿下3連勝，才能保有高度競爭的機會；而站在桃猿的視角，若能在系列賽拿下2勝，將確定晉級季後賽。

雄鷹、桃猿關鍵3連戰今開打　爭奪季後賽門票

即便統一獅、中信兄弟已預約季後賽，剩餘席位僅1席，但雄鷹仍未絕望，只要爬過桃猿拿下年度勝率第3位，就可取得隊史首張季後賽門票。

雄鷹上週在臺北大巨蛋與桃猿的2連戰中取得1勝1敗，兄弟則是在週末接手，直接對桃猿拿下2連勝。

鷹、象上週「接力」讓桃猿吞3敗，僅奪1勝。雄鷹拿下2勝2敗，雙方在全年勝率的勝差縮小至2.5場。

▲樂天桃猿今日與台鋼雄鷹展開關鍵3連戰，每戰都將影響季後賽晉級走勢。（圖／樂天桃猿提供）
桃猿若拿下2勝　可望鞏固季後賽門票

雄鷹今日與桃猿將展開關鍵3連戰，每戰的結果都對季後賽門票走勢有極大影響，只要雄鷹拿下3連戰，將直接逆轉桃猿，領先0.5場勝差。

站在桃猿的角度，若要鞏固季後賽門票，除了對雄鷹拿下3連勝，還有一個方法就是拿下2勝1敗，將雙方勝差拉開3.5場，即便剩餘3場例行賽雄鷹全勝、桃猿全敗，戰局都無法翻盤。

對雄鷹來說，每一戰都必須戰戰兢兢，今日3連戰首戰推出櫻井周斗交手桃猿魔神樂（Marcelo Martinez）。2隊明（30）日休兵，10月1日改到澄清湖球場再戰，10月2日則移師嘉義市球場。

雄鷹、桃猿3連戰走勢：

3連戰結果

 雙方勝差走勢 年度第3位機會 最後3戰勝敗關鍵
台鋼3勝0敗樂天 台鋼領先0.5場勝差

 尚存機會 台鋼要比樂天多贏1場
台鋼2勝1敗樂天

 台鋼落後1.5場勝差 尚存機會 台鋼要比樂天多贏2場
台鋼1勝2敗樂天

 台鋼落後3.5場勝差 台鋼淘汰 無法翻盤
台鋼0勝3敗樂天

 台鋼落後5.5場勝差 台鋼淘汰 無法翻盤
