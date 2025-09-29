中華職棒今（29）日晚間有3場比賽，台中洲際球場由統一7-ELEVEn獅交手中信兄弟、新莊球場由味全龍交手富邦悍將、桃園球場由台鋼雄鷹交手樂天桃猿。雄鷹與桃猿目前在全年勝率僅2.5場勝差，今日關鍵一役勢必要拿下，將由櫻井周斗交手魔神樂（Marcelo Martinez）。兄弟目前封王魔術數字M3，今日若能贏球，有望在10月1日拋下黃色彩帶，這場仗由魏碩成掛帥，碰上獅隊蒙德茲（Yohander Mendez）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲統一獅洋投蒙德茲今日先發交手中信兄弟。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.05.27）
▲統一獅洋投蒙德茲今日先發交手中信兄弟。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.05.27）
兄弟拚減魔術數字　魏碩成扛先發大旗

洲際賽事，獅隊推出洋投蒙德茲先發，本季出賽20場，拿下10勝6敗，防禦率3.59。本季與兄弟交手1次，吞下1敗，對戰防禦率1.80。

兄弟則由左投魏碩成掛帥，本季出賽10場，拿下3勝3敗，防禦率3.35。本季魏碩成與獅隊交手2次，拿下1勝，對戰防禦率4.91。

▲富邦悍將陳仕朋今日在新莊主場交手味全龍。（圖／記者林柏年攝,2025.09.21）
▲富邦悍將陳仕朋今日在新莊主場交手味全龍。（圖／記者林柏年攝,2025.09.21）
龍隊、悍將易地再戰　曹祐齊交手陳仕朋

新莊賽事，龍隊推出曹祐齊先發，本季出賽12場，拿下4勝3敗，防禦率2.87。本季曹祐齊與悍將交手過1次，拿下1勝，對戰防禦率0。

悍將由左投陳仕朋登板，本季出賽16場，拿下2勝6敗，防禦率5.52。陳仕朋本季與龍隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.77。

▲樂天桃猿先發投手魔神樂今日與台鋼雄鷹的關鍵3連戰中打頭陣。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿先發投手魔神樂今日與台鋼雄鷹的關鍵3連戰中打頭陣。（圖／樂天桃猿提供）
雄鷹、桃猿全年勝率僅2.5場勝差　魔神樂交手櫻井周斗

桃園賽事，雄鷹推出日籍投手櫻井周斗先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.64。櫻井今年跟桃猿無交戰紀錄，今日是首次交鋒。

桃猿由洋投魔神樂掛帥，本季出賽24場，拿下13勝7敗，防禦率2.54。本季魔神樂與雄鷹交手6次，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.32。

今日3地氣溫落在31至33度，提醒球迷朋友，室外球場天氣炎熱，記得多喝水，避免中暑。另外，3地降雨機率皆為20%。

更多中職相關新聞：

中職／陌生的櫻井周斗成「奇兵」？古久保陷入長思　點出進攻關鍵

中職／台鋼、樂天交鋒前傳壞消息！張肇元腹肌拉傷　本季提前報銷

中職／台鋼、樂天「年度第三」關鍵3連戰今開打！晉級走勢一次看

相關新聞

中職／關鍵「吊球」阻殺陳晨威成戰局分水嶺！平野賽後大讚陳統恩

中職／羅戈5戰暴力猿全勝！兄弟4：0完封樂天　最快10/1新莊封王

中職／繳「牽制」學費給蔡齊哲！許賀捷賽前特訓回壘：真的上一課

中職／曾問選手的薪水是從哪來？平野有感而發：要讓象迷看得開心