中華職棒今（29）日晚間有3場比賽，台中洲際球場由統一7-ELEVEn獅交手中信兄弟、新莊球場由味全龍交手富邦悍將、桃園球場由台鋼雄鷹交手樂天桃猿。雄鷹與桃猿目前在全年勝率僅2.5場勝差，今日關鍵一役勢必要拿下，將由櫻井周斗交手魔神樂（Marcelo Martinez）。兄弟目前封王魔術數字M3，今日若能贏球，有望在10月1日拋下黃色彩帶，這場仗由魏碩成掛帥，碰上獅隊蒙德茲（Yohander Mendez）。
兄弟拚減魔術數字 魏碩成扛先發大旗
洲際賽事，獅隊推出洋投蒙德茲先發，本季出賽20場，拿下10勝6敗，防禦率3.59。本季與兄弟交手1次，吞下1敗，對戰防禦率1.80。
兄弟則由左投魏碩成掛帥，本季出賽10場，拿下3勝3敗，防禦率3.35。本季魏碩成與獅隊交手2次，拿下1勝，對戰防禦率4.91。
龍隊、悍將易地再戰 曹祐齊交手陳仕朋
新莊賽事，龍隊推出曹祐齊先發，本季出賽12場，拿下4勝3敗，防禦率2.87。本季曹祐齊與悍將交手過1次，拿下1勝，對戰防禦率0。
悍將由左投陳仕朋登板，本季出賽16場，拿下2勝6敗，防禦率5.52。陳仕朋本季與龍隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.77。
雄鷹、桃猿全年勝率僅2.5場勝差 魔神樂交手櫻井周斗
桃園賽事，雄鷹推出日籍投手櫻井周斗先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.64。櫻井今年跟桃猿無交戰紀錄，今日是首次交鋒。
桃猿由洋投魔神樂掛帥，本季出賽24場，拿下13勝7敗，防禦率2.54。本季魔神樂與雄鷹交手6次，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.32。
今日3地氣溫落在31至33度，提醒球迷朋友，室外球場天氣炎熱，記得多喝水，避免中暑。另外，3地降雨機率皆為20%。
更多中職相關新聞：
中職／陌生的櫻井周斗成「奇兵」？古久保陷入長思 點出進攻關鍵
中職／台鋼、樂天交鋒前傳壞消息！張肇元腹肌拉傷 本季提前報銷
中職／台鋼、樂天「年度第三」關鍵3連戰今開打！晉級走勢一次看
