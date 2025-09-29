我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅洋投蒙德茲今日先發交手中信兄弟。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.05.27）

▲富邦悍將陳仕朋今日在新莊主場交手味全龍。（圖／記者林柏年攝,2025.09.21）

▲樂天桃猿先發投手魔神樂今日與台鋼雄鷹的關鍵3連戰中打頭陣。（圖／樂天桃猿提供）

今日3地氣溫落在31至33度，提醒球迷朋友，室外球場天氣炎熱，記得多喝水，避免中暑。另外，3地降雨機率皆為20%。

中華職棒今（29）日晚間有3場比賽，台中洲際球場由統一7-ELEVEn獅交手中信兄弟、新莊球場由味全龍交手富邦悍將、桃園球場由台鋼雄鷹交手樂天桃猿。雄鷹與桃猿目前在全年勝率僅2.5場勝差，今日關鍵一役勢必要拿下，將由櫻井周斗交手魔神樂（Marcelo Martinez）。兄弟目前封王魔術數字M3，今日若能贏球，有望在10月1日拋下黃色彩帶，這場仗由魏碩成掛帥，碰上獅隊蒙德茲（Yohander Mendez）。洲際賽事，獅隊推出洋投蒙德茲先發，本季出賽20場，拿下10勝6敗，防禦率3.59。本季與兄弟交手1次，吞下1敗，對戰防禦率1.80。兄弟則由左投魏碩成掛帥，本季出賽10場，拿下3勝3敗，防禦率3.35。本季魏碩成與獅隊交手2次，拿下1勝，對戰防禦率4.91。新莊賽事，龍隊推出曹祐齊先發，本季出賽12場，拿下4勝3敗，防禦率2.87。本季曹祐齊與悍將交手過1次，拿下1勝，對戰防禦率0。悍將由左投陳仕朋登板，本季出賽16場，拿下2勝6敗，防禦率5.52。陳仕朋本季與龍隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.77。桃園賽事，雄鷹推出日籍投手櫻井周斗先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.64。櫻井今年跟桃猿無交戰紀錄，今日是首次交鋒。桃猿由洋投魔神樂掛帥，本季出賽24場，拿下13勝7敗，防禦率2.54。本季魔神樂與雄鷹交手6次，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.32。