花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水淹進光復鄉，當地災情慘重，許多「鏟子超人」前往當地救災、幫助災民重建家園，感人場面引起韓國3大媒體關注報導，不少韓國人都驚呼「台灣人公民意識令人驚嘆」；不過，總統賴清德勘災時，僅在10公尺外的花蓮縣長徐榛蔚卻沒有見面，也引發韓國人不解。
YouTuber「挖系桑米西」27日發布影片「韓國人看到目前在韓國爆紅的台灣颱風災害影片後的真實反應」。他提到在花蓮遭遇洪災後，韓國主要電視台《KBS》、《MBC》、《SBS》等，都在緊急快報中報導，特別是因為韓國沒有颱風，因此更受到民眾關注，很多韓國人都在為台灣復原和安全祈禱、傳送加油的應援訊息。
而台灣很多人湧入花蓮做志工當「鏟子超人」的故事，也被韓國媒體特別介紹，許多韓國民眾都驚呼：「週末應該想要舒服的休息，卻從遠方搭火車到變成泥濘的地方做志工，台灣人的公民意識真的令人驚嘆」。
韓國媒體也提到，「花蓮是韓國人最喜歡的觀光地，發生這樣的災情真的很遺憾」，傳達了對台灣的應援訊息，也介紹了台灣人互相幫助的公民意識。
「挖系桑米西」也提到，台灣總統賴清德到花蓮洪災現場勘災的消息，韓媒也有進行報導，提到當時花蓮縣長徐榛蔚以正在開會無法離席為由，僅與賴清德通過電話進行交談，但當時兩人就在相隔10公尺的不同建築物內。
讓韓國民眾感到疑惑的是：「為什麼花蓮縣長就在旁邊10公尺距離，卻沒有和台灣總統見面」、「為什麼花蓮縣長不見總統」、「不是應該見面討論復原對策嗎」、「這位縣長真奇怪」、「蠻好奇台灣人覺得這位縣長怎麼樣」、「是因為政治鬥爭才做出那樣的行為嗎」等等。
「挖系桑米西」說，花蓮是很多韓國人喜歡的觀光地之一，很多韓國人都曾經造訪，這次因為颱風災情，也讓很多韓國人取消到花蓮旅遊的行程，現在韓國人對於台灣的災情消息有很大關注，透過相關新聞報導、YouTube下的留言，傳達「台灣加油」、「希望台灣災情早日復原」的心意，祈願花蓮市民早日回到日常生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而台灣很多人湧入花蓮做志工當「鏟子超人」的故事，也被韓國媒體特別介紹，許多韓國民眾都驚呼：「週末應該想要舒服的休息，卻從遠方搭火車到變成泥濘的地方做志工，台灣人的公民意識真的令人驚嘆」。
韓國媒體也提到，「花蓮是韓國人最喜歡的觀光地，發生這樣的災情真的很遺憾」，傳達了對台灣的應援訊息，也介紹了台灣人互相幫助的公民意識。
「挖系桑米西」也提到，台灣總統賴清德到花蓮洪災現場勘災的消息，韓媒也有進行報導，提到當時花蓮縣長徐榛蔚以正在開會無法離席為由，僅與賴清德通過電話進行交談，但當時兩人就在相隔10公尺的不同建築物內。
讓韓國民眾感到疑惑的是：「為什麼花蓮縣長就在旁邊10公尺距離，卻沒有和台灣總統見面」、「為什麼花蓮縣長不見總統」、「不是應該見面討論復原對策嗎」、「這位縣長真奇怪」、「蠻好奇台灣人覺得這位縣長怎麼樣」、「是因為政治鬥爭才做出那樣的行為嗎」等等。
「挖系桑米西」說，花蓮是很多韓國人喜歡的觀光地之一，很多韓國人都曾經造訪，這次因為颱風災情，也讓很多韓國人取消到花蓮旅遊的行程，現在韓國人對於台灣的災情消息有很大關注，透過相關新聞報導、YouTube下的留言，傳達「台灣加油」、「希望台灣災情早日復原」的心意，祈願花蓮市民早日回到日常生活。
更多「花蓮光復洪災」相關新聞。