樺加沙颱風豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水重創花蓮縣光復鄉，目前災區仍還在清理家園。花蓮縣政府今（29）日宣布，花蓮縣政府表示，受馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光復鄉 9月30日（星期二）停止上班、停止上課。事實上，花蓮縣光復鄉自9月23日開始防災假，災區停班停課將進入第8天；而馬太鞍溪堰塞湖保全戶（光復國中、光復國小、太巴塱國小）則是從22日就開始停班停課，放假時程進入第9天。❗台東縣：尚未宣佈