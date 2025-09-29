有民眾在Dcard表示，室內17坪的小宅要進行全室油漆，但問了兩家統包都接近20萬元，覺得太貴了，想詢問其他過來人經驗，現在的油漆價格都要這麼貴嗎？對此，有內行人回應，油漆也有分不同工種，如果是「藝術漆」價格都不便宜。原PO後來和統包協商，把「烤漆」改為一般油漆，總價瞬間少了7萬元！

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，自己室內17坪，在找油漆廠商，問了兩家統包的報價，一家是19.7萬元，包含一面牆是藝術漆，另一家報價是18萬元，她覺得有點太貴了，問了其他做過裝潢的朋友，室內空間都比她大，但全室油漆只要5到8萬元，想詢問大家「請問目前油漆價格就是要這麼貴嗎？我覺得好像被貴了10萬」。

油漆工序、上漆手法　都會影響價格

對此，有內行人在底下留言指出，油漆工程要牆面有沒有平整，批土、上漆是幾底幾度，是使用乳膠漆還是一般水泥漆？藝術塗料跟單色的分開報價是多少？是不是需要保護、移動傢俱等，這些都會影響到價格。

▲初學者可選用無痕羊毛刷，並把油漆以適量清水稀釋，調整黏度，刷油漆輕易上手。（圖／信義居家提供）。
▲油漆工程的眉角很多，像是油漆品質、上漆手法等，都會影響價格。（示意圖／信義居家提供）。
協商後降7萬　烤漆改一般油漆

後來原PO表示，跟統包協商後結果，降價到12多萬元，天花板17坪價格是3萬4600元，窗簾盒、冷氣包管、包梁為1萬6800元，水泥牆局部批土36坪，是3萬6000元，書房隔間1萬4500元，加上前後陽台磁磚改色2萬5000元，一共是12萬6900元。

不過有網友提醒原PO，「喊貴就降7萬，要小心」、「油漆有無甲醛的、進口的，價差快兩倍，要問清楚」，原PO也指出降價關鍵，是因為書房隔間原本是烤漆，現在改用一般的油漆，油漆的部分都是得利乳膠漆，原PO最後也決定交給這間統包繼續施作，因為中古屋要配合的工班很多，這間統包的工班都做得很漂亮，相信他們的油漆工班也會不錯。

資料來源：Dcard

相關新聞

新北土城建案爆裝潢詐騙！上百戶屋主回不了家　受騙金額粗估上億

土城團購裝修遇爭議！業者失聯找不到　住保會籲：分階段驗收付款

交屋潮來襲！裝潢費差1年多30％　資深設計師揭：2025年裝修漲幅

設計師裝潢沒給3D渲染圖！他問正常嗎？內行揭：怕你1動作省80萬