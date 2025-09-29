我是廣告 請繼續往下閱讀

受災戶清淤進度

清淤進度與分級制度

力拼中秋節前清淤完畢

學生遠距教學疑慮

交通管制措施

▲光復鄉交通管制措施。（圖／花蓮縣政府）

▲花蓮縣光復交通管制措施。（圖／花蓮縣政府）

▲災區道路橋樑通行狀況。（圖／花蓮縣政府）

日前花蓮馬太鞍堰塞湖溢流沖毀光復鄉家園，今天縣府召開記者會，說明目前受災戶清淤進度，更盼能在政府單位及民間志工的幫忙下，在中秋節前完成清淤讓居民團圓，只是家園恢復路程漫長，能否使用「遠距教學」方式學生不用到校也能學習？對此，縣府表示，不少學生視訊工具已被沖走，即使電信業者願意伸出援手，還得由縣府進行盤點後，另外，為了讓清淤工程順利進行，縣府今日規劃單線管制，包括東以佛祖街，西以台九線為界，南以中正路一段，北以武昌街為界，而193縣道23K~33K(月眉大橋段)復建工程施工中，採雙向封閉。目前民宅清淤進度，完成清淤戶數包括大安村86戶、大華村140戶、大平村26戶、大馬村37戶、大同村41戶、東富村44戶、北富村8戶等。目前花蓮縣環境保護局刻正清理光復大橋至光復高職及火車站路線淤泥，由於沿路淤泥多，鏟裝機邊開路，再以抓斗車清垃圾至資收車上。縣府與國軍等各單位合作，24小時皆有清運作業，為配合日間人流，大型器械清運集中夜間作業，花蓮縣環保局聯合外縣市環保局團隊與國軍，共派出4079名人力，357台大型機械，投入清理作業。縣府說明，1606戶受災戶當中，將分為重度、中度、輕度三種等級，依照國軍兵力24小時輪班清淤，全力救災。花蓮縣行政暨研考處長陳建村表示：「在政府單位、國軍、民間，全力努力之下，希望能在象徵團圓的中秋節前完成清淤，讓鄉親能夠在家中互祝平安，撫平災後創傷」。光復鄉今天全面停班、停課，眼看家園恢復路程漫長，究竟能否使用「遠距教學」方式學生不用到校也能學習？對此，花蓮縣行政暨研考處長陳建村回應，由於洪災將家園沖毀，學生家中可視訊上課的電子產品也可能已經被沖走，或是被泥濘淹沒毀損，即使各大電信業者，願意伸出援手，不過，還是得由縣府進行盤點後，才能有下一步動作。花蓮縣府及警方說明，有鑑於日前進入光復鄉車輛過多，導致聯外道路有回堵的現象，為了維護光復市區交通秩序，光復鄉交通管制措施部分，以確保災區清運作業順利，今日規劃單線管制，包括東以佛祖街，西以台九線為界，南以中正路一段，北以武昌街為界。其他鄉鎮道路橋樑目前通行狀況，193縣道23K~33K(月眉大橋段)復建工程施工中，採雙向封閉；臨時通行便道，崙天、高寮便道於9月23日已遭洪水沖毀；因吉安溪水仍達淹水警戒，箱涵車道處於鄰近溪擴範圍內，矣溪水退潮不影響人車安全，各單位再行研議開放通行；月眉大橋、米棧大橋、箭瑛大橋、中興大橋開放通行。