▲第3作戰區33化兵群MD-105重型消毒車於淤泥暫存區域實施消毒作業。（圖／記者莊全成翻攝）

▲第4作戰區四支部官兵實施清淤作業。（圖／記者莊全成翻攝）

▲第5作戰區官兵日以繼夜操作裝土機執行道路清淤作業。（圖／記者莊全成翻攝）

▲第4作戰區39化兵群，張隆輝上士與蔡淑珍上士，用實際行動慶祝結婚11週年紀念日。（圖／記者莊全成翻攝）

▲第3作戰區33化兵群劉少卿士官長，雖遇胞弟百日法會，仍選擇堅守救災崗位。（圖／記者莊全成翻攝）

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，國軍第3、第4及第5作戰區持續投入兵力與機具，全力協助災後復原，與地方政府、警消及志工攜手合作，展現「同島一命、軍民同心」的精神。第3作戰區表示，所屬53工兵群出動裝土機支援道路清淤，33化學兵群則以背負式消毒器及重型消毒車針對道路與淤泥暫存區進行大規模消毒，官兵也深入社區清理家園、搬運廢棄物。適逢教師節連假，部分部隊更投入校園環境整理，讓學童能早日回到乾淨整潔的校園。期間，33化學兵群劉少卿士官長雖遇胞弟百日法會，仍選擇堅守崗位，將思念化為守護災區的力量；584旅邱弈方上尉與陳冠言上士則利用休假，自發加入「鏟子超人」行列，深具感人。第4作戰區指出，轄屬54工兵群與39化學兵群持續協助清淤與大規模消毒，564旅、117旅、137旅、203旅及四支部官兵更深入社區協助清運廢棄物。救災官兵中也有動人故事，一位39化學兵群張隆輝上士與蔡淑珍上士正逢結婚11週年紀念日，仍毅然攜手投入救災，以行動慶祝這段榮耀的日子；資通三大隊李健銘下士更於休假主動加入災區搶修。第四作戰區也強調，除妥善照顧官兵生活，更配置醫官隨行提供醫療服務，確保救災能量。第5作戰區則在夜間持續任務，因部分地區環境受限無法進駐重型機具，官兵便與鄉親合力搬運廢棄物與受困車輛，以體力與默契逐步排除障礙。雖然作業艱辛，官兵餐風露宿，仍甘之如飴，只盼能協助災區早日恢復正常生活。國軍強調，三大作戰區官兵無懼艱困環境，日以繼夜堅守崗位，持續投入道路搶通、環境清理與防疫消毒等任務，不僅展現專業與韌性，更凝聚軍民一心的力量，攜手為花蓮災區加速復原，盡快重建安全與希望。