我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢（左3）及袁澧林（右3）主演電影《他年她日》將於10月3日全台上映。（圖／甲上娛樂提供）

許光漢動作戲險破相！陳澤耀著急忙道歉

▲陳澤耀（如圖）透露與許光漢拍《他年她日》時，第1天不慎使其踩空，險些出破相意外。（圖／甲上娛樂提供）

陳澤耀相揪許光漢打球！遭國中弟弟嗆聲

許光漢、袁澧林主演電影《他年她日》將於10月3日全台上映，今（29）日盛大舉辦台北首映典禮，會前許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤及導演龔兆平接受訪問，陳澤耀分享最印象深刻的拍攝場面，開拍第1天自己駕駛電車，許光漢在後方準備跳上車，一個不小心踩空失足，臉部著地即有破相風險，好在許光漢反應快，沒有大礙，陳澤耀回想起來仍手汗直流，緊張地狂道歉，許光漢在一旁安慰沒事。陳澤耀回憶道拍攝《他年她日》印象深刻的戲碼，「開拍第1天我真的差點就要讓這部電影拍不起，那時候我要騎一台電車，現場我們演員都有很多討論，光漢就說大家應該是對這台車很熟悉的，因此提議可以跳躍上車，然後我一邊在開著車，彩排時這些對過都沒問題，結果一開拍就⋯⋯。」陳澤耀解釋情景，該台電車自己駕駛不太熟練，怎知開拍時油門突然暴衝，許光漢在後座便直接踩空，「當下就很危險，差點就直接敲下去，我那時候嚇死了，想說才第1天！」許光漢在一旁補充說，當時不擔心跌下去臉部著地，自己還是會敏捷地用手支撐，「剛好我們節奏沒對到啦！沒事！」除此之外，陳澤耀也分享這次與許光漢為準備飾演「兄弟檔」，事前私下相約運動、打籃球培養感情與默契，2人有次在香港拍攝時，趁空檔找當地國中弟弟報隊鬥牛，對方可愛地嗆聲「你就是許光漢！」沒投進就會被笑「也還好嘛！」面對弟弟2人也不放水，單挑籃球獲勝，大男孩性格藏不住。《他年她日》由資深監製張艾嘉攜手新銳導演龔兆平共同編劇打造，由香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，Red On Red 出品及製作，甲上娛樂全球發行，並由影一製作所、能率影業、台灣大哥大MyVideo、一起娛樂、緯來電視網及甲上娛樂聯合出品。