美國密西根州大白朗市（Grand Blanc）一處摩門教堂，當地時間28日驚傳縱火、槍擊，至少造成4人死亡、8人受傷，還有多人失蹤，槍手已遭擊斃。美國總統川普也發聲「相當可怕」，兇嫌已死但很多狀況仍待釐清，這似乎是另一起針對美國基督徒的攻擊案。據CNN報導，遭槍擊的摩門教教堂位於美國密西根州底特律北部的大白朗市，當地時間28日，教堂正在舉行大型活動，預估有數百人出席，不料，一名槍手駕駛一輛4門皮卡車衝撞正門，隨後下車拿出突擊步槍對信徒掃射，並蓄意縱火燃燒教堂。警方到場後與槍手交火，短短8分鐘就將槍手擊斃。這起槍擊、縱火事件至少造成4人死亡、8人受傷，還有至少7人下落不明，傷者包括兒童。教堂已經徹底毀損，調查人員正在廢墟中尋找更多遺體，現場還發現一些爆炸裝置，但尚不能確定是否用來引發火災。聯邦調查局（FBI）已接手此案調查，並將其視為「有針對性的暴力行為」。報導指出，槍手是一名40歲男子桑福德（Thomas Sanford），是一名伊拉克戰爭的退伍軍人，已婚、與有一名患有罕見疾病的年幼兒子，目前警方尚未透露犯案動機。美國總統川普也發文，他已聽取這起慘烈槍擊案的報告，兇嫌已經死亡，但仍有許多線索有待查明，這似乎又是一起針對美國基督徒的攻擊，請為受害者及其家人祈禱，我們國家的暴力氾濫必須立即結束！