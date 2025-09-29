我是廣告 請繼續往下閱讀

9/29威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114078期）

03

▲台彩從9月16日開始舉辦中秋加碼活動，包含3星彩、4星彩等遊戲都有加碼。（圖／台灣彩券）

威力彩「玩法、開獎時間、獎金規則」一次看

威力彩第1140078期於今（29）日晚間開獎，由於威力彩已經連續11期槓龜，因此本期威力彩頭獎獎金2.1億元，晚間8點30分透過直播鏡頭開獎，還有今彩539、3星彩、4星彩以及威力彩獎號陸續開出。《NOWNEWS今日新聞》會同步更新9月29日威力彩當期開獎號碼，快來看看今晚中頭獎的幸運兒是不是你！威力彩是台灣總獎金最高的彩券，每期頭獎至少有2億元，威力彩玩法分為兩區選號，第一區從01到38中選出6個號碼，第二區則從01到08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價為100元台幣。威力彩開獎時間固定在每週一、週四晚上8點半，而投注截止時間則是當天晚上8點整。威力彩開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，這7個數字就是當期的中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準對中第一區及第二區的號碼；若只猜中第一區6碼，但第二區沒中，就等於拿下「貳獎」，雖然獎金也很可觀，但對比頭獎獎金差距不小，且還只差1碼就成功，因此成了「悲情幸運兒」。