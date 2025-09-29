我是廣告 請繼續往下閱讀

▲修復光復鄉24小時不停歇，等鏟子超人回家休息後，晚間6點後，由機器超人上工清運街道上的淤泥。（圖／讀者提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，導致光復鄉嚴重受創，街道、住家、店面到處滿是淤泥，因此全台不少民眾帶著「傢伙」搭火車到當地幫忙，協助災民清理家園，希望幫助居民能盡快回家。不過清出來的淤泥全堆積在門口，如何清除？全需仰賴大型機具才能清運。避免影響志工，大型機具、卡車在鏟子超人離開休息時，晚間才出動清理，也就是說修復光復鄉24小時不停歇。大型機具怪手、卡車在每晚6點後開始作業，一路工作到早上，直到鏟子超人、雨鞋超人出現，所謂的「機器超人」才會休息。現場會形成這樣的默契與工作模式，花蓮縣府新聞科長李冠霆表示，主要為了迅速把主幹道清理出來，才能讓小山貓等體型較小的機具進入分支道清淤泥。加上光復鄉腹地、街道小，因此必須分時段進行工作。像是桃園市政府派出的桃園隊，目前作業時間全改為夜間跨夜施工，工作時間從晚上8點到隔天早上8點，同步和花蓮縣政府、軍方建立聯絡管道，機動性調整施工時間。到地方參與勘災的志工表示，物資、人力、機具一下子擠進狹小的巷道，是真的不容易規劃，但在作業範圍有限的情況下，分段、分工進行救災，看似不方便，但也讓救援活動24小時輪番進行。