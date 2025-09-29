我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣史上第一個教師節連假，大量「鏟子超人」湧入花蓮，協助災民重建家園，成了最美的一幅風景，也引發國際媒體的關注。但相較於民間的社會力，政府的表現就明顯差得遠，人民感受不到政府在救災的角色，甚至覺得政府在拖後腿。風災對台灣是家常便飯，民眾也經常在災難中發揮愛心，有錢出錢、有力出力，但像「鏟子超人」這樣的大規模的行動，應該是史上第一次。除了光復災情的確嚴重之外，也讓一般人覺得「力所能及」，若是像921那樣的災難，救人需要專業、開挖都要大型機具，一般人到現場根本做不了什麼，只能捐錢、捐物資，讓專業的來。除此之外，過去一年多的惡鬥，讓民眾對朝野都缺乏信心，等政府不知要等到猴年馬月，還不如捲起褲管和袖子，自己出一份力。而政客也的確不讓人民失望，除了吵架、就是口水，中央與地方各吹各調，連前進指揮所都設兩個，花蓮縣政府的叫前進指揮所，中央設的叫前進協調所，兩者相距不過300公尺，卻各自為政。賴清德到花蓮不告訴縣長徐榛蔚，卻在中央前進協調所隔著幾百公尺打電話，蕭美琴到花蓮也只去前進協調所，也同樣不見徐榛蔚。中央和地方各做各的，直到今天才第一次在中央設的前進協調所合開記者會，徐榛蔚也沒有到場。「鏟子超人」帶著熱情奔赴災區，結果義煮團的物資車被擋上不了山；社會各界捐贈的物資湧向花蓮，卻有長者連一口熱飯都吃不上，讓大同村的鄰長只能夠透過社群求援；有民眾到災區協助救災，卻要頂著烈日奔波數公里才能知道該往何處；有人帶著大型機具到災區，卻苦等不到引導者，不知該到何處救援。雖然這些民怨不代表災區的全貌，但地方政府的執行力顯然也有不小的問題。中央的情況也好不到哪裡，農業部先是一口咬定是「溢流」，等到被學者打臉是「潰壩」之後，仍堅持不肯改口認錯，只說不需要糾結這兩個名詞。馬太鞍23日就潰壩造成重大傷亡，賴清德卻等到25日到花蓮勘災時，才授權國軍可以進入民宅協助；27日連假第一天，光復滿街都是「鏟子超人」，賴清德卻到28日才要國防部增援投入災後復原。地方政府能力不足，中央政府像是恐龍，慢了不只一拍還滿口謊言。人民在災區流汗水，政客只會噴口水。更不要說賴清德與災民的互動，又是一場政治災難。歌手家家日前因為「不用感謝政府」言論遭炎上，之後刪文道歉。但如今回頭看看政府的表現，還真的不知道該感謝政府什麼？感謝政府的無能，讓台灣成一個充滿人情、充滿愛的國度嗎？作家楊渡說這場災情是「民間有愛，政府無能」、「民間有心，政府無德」，政府不僅無能、無德還無情冷血，當災民於水火、民眾奉獻愛心的同時，他們滿腦子還只有政治，還想著要掌聲。「鏟子超人」不僅是台灣民眾愛心的表現，更是對政府不抱期待的結果。從災難發生的第一天，就不斷有人喊出希望中央地方「合作救災」，結果過了一周才看到第一場合開的記者會，連指揮中心合一都做不到。重大天災往往都遠超過地方政府的能力，中央政府必須要承擔更多的責任，賴政府必須要認真思考，「花蓮模式」是否是未來救災和災後復原的SOP，還是救災也要藍綠有別？無論是哪一種，能看嗎？●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com