我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜9月25日至29日率「台日交流聯誼會」11名跨黨派委員，赴日本東京及大阪訪問，進行國會外交。今（29）日下午返台，韓國瑜受訪時表示，此次訪日帶來3個感動。「第一個感動」是日本友人一見面便立即對花蓮的災情表達誠摯的哀悼與慰問。他要代表日本各界友人向花蓮鄉親傳達，你們並不孤單，在此困難時刻，全國民眾與國際友人都與花蓮同在。跨黨派委員訪團今天下午返抵桃園國際機場，韓國瑜偕三黨委員於下午3時30分在入境大廳向媒體發表簡短談話。韓國瑜首先表示，此次訪日帶來三個感動。「第一個感動」是日本友人一見面便立即對花蓮的災情表達誠摯的哀悼與慰問。他要代表日本各界友人向花蓮鄉親傳達，你們並不孤單，在此困難時刻，全國民眾與國際友人都與花蓮同在。韓國瑜表示，「第二個感動」是在大阪世博會中，台灣館（Tech World)的展出令各國觀眾驚艷不已。雖然全程參觀僅限六分鐘，卻吸引無數民眾大排長龍，甘願等候四小時才入內體驗。韓院長指出，台灣館透過先進科技半導體的陽剛之美，結合蝴蝶、蘭花與雲海、神木的柔美意象，充分展現出台灣作為「半導體王國」對世界各國的深遠影響。他舉例說明，無論我們日常生活中的手機、冰箱、電視，或是汽車、捷運、高鐵、飛機等都離不開臺灣所製晶片半導體的支撐，代表團很高興見證到，此次展覽成功地將臺灣的卓越科技成就推上重要的國舞台，令人振奮。韓國瑜接續強調，「第三個感動」是日本朝野政黨及人民對臺灣所展現的高度支持與深厚友誼。他回顧此次首度率團訪日，共會晤包括各主要政黨代表及兩位前首相等重量級日本政界人士，日方一致表達對臺灣的堅定支持與好感，尤其近三百位日本國會議員加入之「日華懇談會」，更期盼透過國會外交進一步深化日臺友好關係，這份隆情厚誼令人倍感珍惜。韓國瑜表示，本次出訪深刻體會到「樹高千丈，落葉歸根」，旅居海外的僑胞始終心繫故鄉，展現出對國家的無比溫暖與支持，紛紛表達對花蓮災情的關懷，並稱將報團回臺參加雙十國慶。韓院長並以風箏作比喻，僑胞雖長年旅居世界各地，卻始終心繫台灣。他坦言，此行雖然行程緊湊辛勞，但全體團員精神飽滿，𢹂手合作推動國會外交。但他也期許，三黨未來能繼續共同努力，帶領臺灣走出國際孤立的困境，並呼籲全體國民與世界做朋友，永遠保持臺灣人獨有的熱情與善良，一起攜手讓臺灣成為微笑、歡樂、陽光之島，持續在世界舞台上發光發熱。最後，韓國瑜再次感謝代表團跨黨派立委在訪日期間為國會外交付出心力，也感謝外交部及駐日本代表處、駐大阪辦事處全體同仁的用心安排與各項協助，讓本次立法院代表團赴日本進行國會外交圓滿成功。