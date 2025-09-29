我是廣告 請繼續往下閱讀

以下有雷！

以下有雷！

以下有雷！

▲潤娥（左）、李彩玟（右）在劇中被迫分離，看哭許多觀眾。（圖／@tvn_drama IG）

熱播韓劇《暴君的廚師》由潤娥、李彩玟主演，本劇昨（28）日播出完結篇，想不到收視率竟然衝到了首都圈17.4%、全國17.1%，打破電視台紀錄。而李彩玟、潤娥在劇中的「重逢之吻」，更是甜瘋許多觀眾，紛紛敲碗兩人快二搭。在第十二集中，延志永（潤娥 飾）為了保護暴君李獻（李彩玟 飾）免於死劫，衝上前頂下了際閂大君的攻擊，這一刀讓潤娥就此離開李獻的身邊，被迫穿越回到現代。回到現實世界的潤娥嘗試找尋李獻的後代，然而歷史上卻從來沒發現過相關資料。一次拜託下，延志永為朋友的飯店餐廳擔任主廚，只為了取得米其林星級評價，在廚房工作時，她發現飯店人員竟長得和宮廷裡碰過的人長得非常相似。米其林評價的日子終於到來，延志永發現穿著西裝的李獻走到了他們面前，擔心會再次失去雙方的兩人，瞬間上前緊緊擁抱、深情擁吻，而廚房人員也替他們開心，終於看見有情人終成眷屬，迎來了開心的結局。《暴君的廚師》男主角李彩玟其實臨時被找來演出本劇，因此開播前其實不被他人所看好，沒想到他將暴君傲嬌、生氣、憤怒、哭泣等各種情緒完美演釋，使得本劇收視率節節高升，最後一集收視率更是衝上首都圈17.4%、全國17.1%，而本劇導演之前接受採訪時還表示，原本對李彩玟的角色不抱期待，不過現在可是滿意度120％，肯定了李彩玟的優秀表現。