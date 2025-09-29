我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋廢棄物治理深化亞洲夥伴孕育工作坊與YIC全球青年挑戰賽3位得主合照。（圖／海保署提供）

海洋委員會海洋保育署29日起2天舉辦「海洋廢棄物治理深化亞洲夥伴孕育工作坊」，邀集來自台灣、日本、韓國等12國專家學者及青年代表齊聚一堂，聚焦亞洲海洋廢棄物治理，展現台灣積極串聯亞洲區域推動海廢治理的決心與行動力。海保署署長陸曉筠表示，透過這次工作坊，希望把海廢議題轉化為連結彼此的契機。語言不會是阻礙，海廢更不會是阻礙；相反地，因為共同面對挑戰能彼此交朋友、攜手合作。台灣願意和亞洲各國建立長期夥伴關係，並共同承諾「共創一片乾淨、永續且共享的海洋，留給下一代。」此次工作坊結合政策研討與實務操作，內容涵蓋專題講座、圓桌論壇、跨國交流與實作課程三大特色。首先，透過跨國與跨世代的討論，凝聚亞洲在海廢治理策略與行動上的共識，呼應國際「源頭減量、循環利用」的治理趨勢。其次，專家專業洞見與青年創新思維相互激盪，突顯跨世代合作的重要性，並提出智慧監測、漁具回收再生、海洋教育等創新方案。最後，藉由多元互動設計，深化亞洲各國合作網絡，讓與會者在對話與實作中建立起長遠且務實的夥伴關係。在實作環節中，與會者更親自參與海洋廢棄物清除演練，並測試「海廢清除船」等創新工具，讓理論與實務緊密結合。工作坊最後的圓桌會議，則邀請各國夥伴提出針對本國情境的具體行動，並分享返國後的落實承諾，讓這場聚會不僅止於討論，更化為可持續的跨國行動。海保署署長陸曉筠表示，透過這次工作坊，希望把海廢議題轉化為連結彼此的契機。語言不會是阻礙，海廢更不會是阻礙；相反地，因為共同面對挑戰能彼此交朋友、攜手合作。台灣願意和亞洲各國建立長期夥伴關係，並共同承諾「共創一片乾淨、永續且共享的海洋，留給下一代。」值得一提的是，海保署於9月25日出版的第25期《海洋漫波》季刊，以「海廢的華麗轉生」為題，透過蔚藍巡禮、擁抱藍海、協力藍圖、未來的海、與海同行、海海人生等單元，以及12位來自保育、藝術、教育等領域專家的觀點，展現台灣如何將海廢從污染大海的垃圾轉化為藝術創作、建材應用與生活用品，呼應了本次工作坊的核心精神。