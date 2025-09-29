我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市寶盛慈善會攜手新高雄獅子會共同舉辦114年度中秋送暖公益活動，以關懷弱勢。(圖／記者黃守作攝，2025.09.29)

▲高雄市寶盛慈善會攜手新高雄獅子會共同舉辦114年度中秋送暖公益活動，高雄市三民區受惠里里長到場瞭解發放的情形。(圖／記者黃守作攝，2025.09.29)

▲高雄市寶盛慈善會理事長楊發財(站立者)致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.09.29)

▲高雄市新高雄獅子會會長周庭蓂(左)，在國際獅子會300E-5區總監李慶春(中)見證下，將16萬元善款捐贈給高雄市寶盛慈善會，由寶盛慈善會理事長楊發財(右)代表接受，以關懷弱勢。(圖／記者黃守作攝，2025.09.29)

高雄市寶盛慈善會攜手新高雄獅子會於今(29)日，在三民區寶珠溝里活動中心，共同舉辦114年度中秋送暖公益活動，以關懷弱勢。高雄市寶盛慈善會攜手新高雄獅子會共同舉辦中秋送暖公益活動，是由高雄市寶盛慈善會理事長楊發財與新高雄獅子會會長周庭蓂共同主持，有前高雄市寶盛慈善會理事長劉瀚元、常務監事薛琇文，以及全體理、監事與會，國際獅子會300E-5區總監李慶春、第4專區主席鄭素臻、第7分區主席楊金龍等獅子會會友到場觀禮。高雄市寶盛慈善會攜手新高雄獅子會中秋送暖公益活動，所濟助的對象包括，高雄市三民區寶中里、寶獅里、寶安里、寶珠里、寶興里、寶盛里、達永里、達仁里、安寧里、安宜里、安康里、十美里、立業里、港西里、鳳山區南和里、台南市西港區劉厝里，以及台東縣太麻里鄉金崙村、多良村及金峰鄉歷坵村等19里村及其他各里之邊緣戶共220戶，高雄市三民區受惠里里長到場瞭解發放的情形。高雄市寶盛慈善會理事長楊發財表示，高雄市寶盛慈善會創立之宗旨，主要是奉獻愛心服務，關懷弱勢族群，平日就進行急難就助等活動，此次與新高雄獅子會合作進行中秋送暖公益活動，以關懷弱勢。在活動中，高雄市新高雄獅子會會長周庭蓂，在國際獅子會300E-5區總監李慶春，以及與會人員見證下，將16萬元善款，捐贈給高雄市寶盛慈善會，由寶盛慈善會理事長楊發財代表接受，以關懷弱勢。