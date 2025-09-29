我是廣告 請繼續往下閱讀

▲規律運動確實有益身心健康，但是激烈的運動，也會提高心臟病發的危險。（示意圖／美聯社／達志影像）

運動注意！有3症狀要馬上停止

▲一旦出現「胸口悶痛、頭暈眼前發黑、手腳發軟」等症狀，務必要馬上停止運動。（示意圖／取自photo AC）

移民署南投縣專勤隊隊長邱國志昨（28）日獨攀台中市和平區的八仙山，卻倒臥在步道上、失去呼吸心跳死亡。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，劉中平說明，規律運動確實有益身心健康，但是激烈的運動，也會提高心臟病發的危險，劉中平強調，，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最後導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞。 沒有好好訓練過的心臟，或是天生肥厚的心臟，也有可能在運動的時候缺少血液供應，而容易發生致命性的心律不整。：要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。高雄長庚紀念醫院心臟內科主任陳永隆也提及，心律不整簡單說就是心臟發生不正常跳動，包括心跳太快、太慢或跳動不規律，症狀包括胸悶、心悸、呼吸喘，陳永隆補充，心律不整患者中，4成平時無症狀，甚至6成患者已習以為常且忽略徵兆。。長期下來，也可能累積中風的風險，是國內外醫界關切的議題。