移民署南投縣專勤隊隊長邱國志昨（28）日獨攀台中市和平區的八仙山，卻倒臥在步道上、失去呼吸心跳死亡。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，一旦出現「胸口悶痛、頭暈眼前發黑、手腳發軟」等症狀，務必要馬上停止運動，以免發生猝死危機。
劉中平說明，規律運動確實有益身心健康，但是激烈的運動，也會提高心臟病發的危險，運動後發生心臟意外的原因包括「冠狀動脈硬化導致突發性血栓、心臟血液供應不良、肥厚性心臟病變」。
劉中平強調，激烈的運動可能會造成血管流速改變、或是血管的擠壓造成血管內的病灶容易破裂，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最後導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞。 沒有好好訓練過的心臟，或是天生肥厚的心臟，也有可能在運動的時候缺少血液供應，而容易發生致命性的心律不整。
運動注意！有3症狀要馬上停止
◾胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來：要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。
◾頭暈、眼前發黑：要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。
◾手腳發軟、不聽使喚：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。
高雄長庚紀念醫院心臟內科主任陳永隆也提及，心律不整簡單說就是心臟發生不正常跳動，包括心跳太快、太慢或跳動不規律，症狀包括胸悶、心悸、呼吸喘，嚴重的甚至會中風或猝死。
陳永隆補充，心律不整患者中，4成平時無症狀，甚至6成患者已習以為常且忽略徵兆。有時候病患並不一定會有症狀，因此在檢測不夠普及的狀況下，人數極有可能被低估。長期下來，也可能累積中風的風險，是國內外醫界關切的議題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
運動注意！有3症狀要馬上停止
◾胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來：要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。
◾頭暈、眼前發黑：要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。
◾手腳發軟、不聽使喚：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。
陳永隆補充，心律不整患者中，4成平時無症狀，甚至6成患者已習以為常且忽略徵兆。有時候病患並不一定會有症狀，因此在檢測不夠普及的狀況下，人數極有可能被低估。長期下來，也可能累積中風的風險，是國內外醫界關切的議題。