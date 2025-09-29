我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復，自願性前往協助救災的「鏟子超人」們湧入花蓮協助災後清理。不過花蓮慈濟醫院團隊指出，這幾天已在災區完成破500例的外科手術，提醒救災人員注意安全，也別忽視自身身體。自樺加沙風災過後首日（9月24日），花蓮慈濟醫院團隊進駐花蓮縣光復鄉災區，到29日已經是設置醫療站的第六天，從一個醫療站增加到現在三個醫療站與一個機動巡迴醫療隊，統計至9月28日(周日)診治人次達1224人。隨著重建進度發展，醫療需求也從原本內科為主，轉成外科需求增多，在目前診治的1224人中，包含了花蓮慈院醫療隊在災區現場完成的502例清創、縫合等外傷手術。花蓮慈濟醫院表示，花蓮慈院醫療站設置首日(09/24)診治的全部都是內科問題，特別是有許多必須每天規律服藥的慢性病鄉親，家裡的藥物都被大水沖走，但在災區進入清理復原的階段後，開始出現清理家園過程中受傷的傷患，外科診治人數也從第一天的零人、第二天40人、第三天94人、第四天142人，再到第五天的206人(09/28單日共368位病人)。災後復原與重建需要時間，在這個長期陪伴的過程，花蓮慈院院長林欣榮表示，我們要做對的事，還要把事情做對，其中很重要的一個部分就是醫療支援不能中斷。林欣榮除了感恩全院同仁的發心，輪班進駐災區，設置了3個醫療站與1個巡迴醫療段，同時感謝包含花蓮縣衛生局、各醫療院所、醫藥醫材廠商、各團體及個人志工，還有慈濟基金會、慈濟志工等多個貴人協助，讓花蓮慈院團隊可以無後顧之憂的在災區為鄉親、救災人員，提供急需的醫療協助。花蓮慈濟醫院提到，清理過程中，厚重的淤泥裡什麼東西都可能會有，釘子、鐵片、樹枝或者碎玻璃，都可能對救災人員與鄉親造成傷害。有的民眾被攙扶到醫療站坐下後抬起腳，醫護團隊就看到一大塊玻璃刺穿民眾穿著的厚底防滑鞋，隔著鞋子還是可以看到傷口滲出血液，花蓮慈院骨科醫師劉冠麟先仔細移除傷患的鞋襪與刺傷腳底的玻璃，確認傷口狀況後，迅速為傷患完成縫合。花蓮慈濟醫院指出，這幾天花蓮慈院醫療隊在災區現場完成了超過500例的外科手術，類似這樣的外科手術，光有專科醫護人力還不夠，還要麻醉、消炎等藥物，縫合手術的器械，傷口的敷料，以及破傷風疫苗，所以，花蓮慈院團隊必須隨時補充各醫療站的醫材，如何準備及補充對團隊來說也是一大挑戰。花蓮慈院藥學部主任劉采艷表示，有些藥物需要特定的保存方式，例如破傷風疫苗就必須保存在攝氏2-8度的環境內，還要避免陽光直射，因此每個醫療站的備料數量估算很需要經驗，還要準備好行動冰箱，並且隨時監測溫度變化，才可以保證疫苗的功效。除了西醫內外科之外，花蓮慈院醫療站也整合了中醫科。29日上午，在原有的三個醫療站之外，花蓮慈院中醫部與花蓮縣中醫師公會，在副院長何宗融及名譽理事長黃輝榮帶領中醫團隊，為特搜隊及救災人員加開醫療區。何宗融表示，救災人員連日投入第一線搶救，在連續三至四天的高強度任務後，很容易會出現風寒感受與肌肉酸痛等症狀。中醫觀點認為，長時間在戶外風吹日曬、汗出當風，容易使「風寒濕邪」入侵，加上肌肉疲勞，便會導致痠痛加劇。若未及時調養，恐影響後續救災效率與身體健康。何宗融說，有很多救災人員都想著把醫療資源留給鄉親，就忽略了自己的身體，所以，中醫團隊為救災人員加開醫療區，提供針灸、推拿及藥物調理，協助救災人員舒緩不適、補充體力。同時提醒救災人員，任務之餘務必注意保暖、多補充水分與適度伸展，才能持續守護鄉親的健康與安全。