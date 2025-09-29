新竹有一名賴姓婦人表示，自己在106年把名下房產，以低於市價的總價1000萬元賣給兒子田男，但因為田男還剩餘200萬元湊不出來，所以雙方約定好，剩下的200萬以贈與方式給田男，不過田男需要奉養父母，並讓父母居住在該地。不料雙方113年底發生口角，田男要求父母搬離，賴婦因此提出撤銷贈與告訴，經過新竹地院審理，判決田男應該償還母親170萬，全案仍可上訴。
承諾照顧父母 低價賣房給兒子
根據判決書指出，賴婦原本想將房產出售給其他人，但是兒子田男表示會照顧父母，並同意父母繼續住，才決定把房子以低於市價的1000萬元賣給田男，不過田男只有付800萬元，剩下的200萬元付不出來，賴婦考慮過後，用贈與的方式免除田男支付200萬元。不料113年底，田男和父母反目成仇，要求父母搬離住處，從此不再來往，賴婦認為兒子沒有做到承諾的事情，於是提告田男。
長期承擔家計壓力大 又再借錢才鬧翻
田男則稱，當時銀行只能貸款800萬，所以才跟母親協議用800萬買房，契約上登記的總價為1000萬元，而且田男還有付稅金、代辦費等30萬元，實際上只有贈與170萬元。田男表示，自己從102年5月開始到113年8月，持續提供金錢照顧父母，總計有87萬7000元，加上房貸等費用，自己長年負擔家中支出，經濟壓力很大，父母日前又買了房屋要裝修出租，跟他借錢，他沒辦法再資助，雙方才會發生爭執鬧翻。
新竹地院法官審理，認為賴婦當初是考量兒子會照顧他們，才同意用贈與方式免除170萬元債務，屬於「附有負擔之贈與」，但是賴婦搬走之後，田男就沒有在承擔奉養責任，田男雖然辯稱付出的金額超過房價1000萬，不過現在該房產市價約1800萬元，法官認為，田男沒有正當理由不履行奉養責任，賴婦撤銷贈與合理，因此判決田男需要償還賴婦170萬元，全案仍可上訴。
資料來源：司法院判決書查詢
