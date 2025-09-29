我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，全台「鏟子超人」湧入光復鄉協助災民，對此花蓮出生的YouTuber八炯也到場協助重建家園，卻遭指全身很乾淨在作秀等語，對此八炯強力反擊炮轟「一堆爛人！」所以現在是只有支持國民黨人可以救災是嗎？自己剛下車被偷拍也可以被說很乾淨，質疑哪一個志工是髒的從家裡出發，公眾人物去不能休息幾分鐘、不能喝水不能滑一下手機、更不能乾淨的進災區，全部都會被抹黑成偷懶、作秀，「反正我一直都是這樣被抹黑的」。對於挨批去災區作秀，八炯反擊痛批「一堆爛人！」所以現在是只有支持國民黨人可以救災是嗎？那最好40萬黨員出現在光復鄉。八炯更說明，自己剛下車放物資被偷拍，留言也可以說很乾淨去作秀，「哪一個志工是髒的從家裡出發？」八炯質疑，難道公眾人物去不能休息幾分鐘、不能喝水不能滑一下手機、更不能乾淨的進災區，全部都會被抹黑成偷懶、作秀。反正自己一直都是這樣被抹黑的，明明完整直播，都是別人來挑釁鬧事，反擊防衛最後切片都變成主動鬧事。「麻煩大家去臉書幫我闢謠！謝謝」。