▲鄭暐達女兒出生，他曬出照片報喜。（圖／鄭暐達IG@chengweida321）

▲鄭暐達（右）和林禹（左）演過BL劇。（圖／三立提供）

從節目《大學生了沒》出道的男星鄭暐達（綽號小美）2023年和愛情長跑7年的圈外人女友結婚，婚後逐漸淡出演藝圈，但他昨（28）日在IG曝光好消息，表示老婆已經平安順產，生下女兒。鄭暐達曬出女兒的睡顏，開心直呼：「『公主駕到』～歡迎妳來到這世界，也歡迎妳來到我的世界。」鄭暐達昨日在IG發文，曝光女兒出生的喜訊，他貼出一張女兒的睡臉照，小嫩嬰側臉相當可愛；照片中也可看到鄭暐達的妻子躺在不遠處的病床上休息。鄭暐達初為人父相當開心，他除了笑說「公主駕到」，也表示自己對一切都感到感謝，並透露目前母女均安，他也對妻女喊話：「辛苦妳們了」。34歲的鄭暐達近年逐漸淡出演藝圈，他之前還拍過台劇《戀愛是科學》，在劇中和林瑞陽的兒子林禹組男男CP，紅極一時，其他作品還包含網路劇《此時此刻》，電影《痴情男子漢》、《我的第一任》等。近年鄭暐達即便沒有拍戲，也會更新社群跟粉絲互動，IG還有2.8萬粉絲追蹤。鄭暐達先前公開結婚的好消息時，也曾曬出老婆的美照，他曝光兩人的緣分，「我們從2015年12月17日在一起，在一起7年7個月結婚，很意外的選在7月7日登記，我們的愛情充滿了7！」他謝謝老婆對自己演藝事業的包容和體諒，甜蜜喊話：「往後的漫漫長路，需要靠責任與包容去維繫，再麻煩多多指教了」，婚姻穩定幸福。