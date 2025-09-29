我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席候選人郝龍斌今（29）日上午出席「郝龍斌與您有約果貿社區座談會」。他提及，對本黨退休黨工只拿到4成退休金，深感黨實在虧欠大家，所以自己當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。他也公開承諾，追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他黨產將全部捐作公益。郝龍斌今天到左營果貿爭取黨員支持，議員白喬茵、邱于軒及蔡金晏3人到場聲援。郝龍斌事後在臉書發文提及，民進黨執政以來，要求黨政軍退出媒體，國民黨都退了，民進黨卻大舉掌控；民進黨追殺國民黨產抄家，自己卻各種官商勾結、弊案叢生，標準的綠能你不能。郝龍斌說，今天上午在高雄果貿社區跟黨員座談，對本黨退休黨工只拿到4成退休金，深感黨實在虧欠大家，所以他當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。他也公開承諾，追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他黨產將全部捐作公益，因為國民黨有骨氣，黃花崗七十二烈士起義時，根本沒有錢，我們不是靠錢起家，是靠黨魂、理念獲得支持。郝龍斌也說，今天到果貿社區感到特別親切，一一跟到場的黨員先進握手致意，因為我們的父執輩都用血汗保衛中華民國，我們都是靠眷補證長大的，都是最正統的中華民國派。自己也當面向所有先進報告，他當過台北市長、環保署長，並在環保署長任內，成功整治高屏溪，當時上游有62萬頭豬、1000多養豬戶，為了讓高雄人喝好水，他展現魄力，一年內全部離牧，讓高雄的水不再有惡臭，這就是他的執行力跟領導力。郝龍斌喊話，黨主席選舉不是演講比賽，不是比誰會說，要比誰會做，郝龍斌就是說到做到的人。10月18號主席投票，請大家讓國民黨好事發生。