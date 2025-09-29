我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓名廚白種元（如圖）在食安爭議後首現身，示範生菜包肉的絕佳吃法。（圖／記者葉政勳攝影）

▲南韓名廚白種元（如圖）透露，喜歡台灣的豆漿和燒餅油條，以及牛肉麵和夜市文化。（圖／記者葉政勳攝影）

因拍攝美食實境節目《黑白大廚》爆紅的南韓知名大廚白種元，近來因旗下餐飲集團接連爆出產地標示不實、食安等風波，在5月宣布全面中斷演藝活動，專注餐飲工作。今（29）日他因工作現身台灣，這也是他在爭議後首度公開露面，只見他在現場親切地和顧客互動，也親自示範韓式生菜包肉的正確吃法，他表示：「訣竅之一是入口後要左右咀嚼4下，會有不同層次感受，最後再慢慢吞嚥下去。」白種元以熟練的手法拿菜包肉，他表示，菜要選擇和肉差不多的大小，依序放入肉和泡菜，捲成一口可入的大小，吃進嘴裡後，左邊咬4下、右邊咬4下，感受不同層次的滋味，就是他所認為最好的吃法。白種元旗下的餐飲帝國擁有燒肉、粥品、中餐等超過50個品牌，在全球開設逾5千家分店，他過去因美食實境節目《黑白大廚》大紅，今年初起公司卻捲入一連串風波，包含白火腿價格爭議、產地標示不實、違反相關法規及衛生問題等，面臨巨大的輿論壓力。面對公眾的質疑與批評，白種元選擇公開道歉，並在今年5月全面退出所有演藝節目，當時他表明，「往後我將不再以藝人身分活動，而會以企業人白種元的身分，把所有熱情與精力專注於事業體的成長與加盟店的發展」。今日現身台灣的活動，他回歸老闆身分，示範菜包肉的吃法，親切地和顧客合照，他特別表示，台灣的早餐豆漿配油條和燒餅，很吸引他，這次來也特別去吃，且也會去吃牛肉麵，此外，他也提及，台灣的夜市有多元飲食文化他也很喜歡，有機會很適合推廣到韓國。