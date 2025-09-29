我是廣告 請繼續往下閱讀

中國此前爆發的「屈公病」（中國稱基孔肯雅熱）疫情尚未消退，廣東省過去一週就新增3153例個案，中秋、「十一」國慶假期共8天假期，官方預計跨區域流動23.6億人次，加上天氣條件，疫情擴散的風險持續增加。廣東省疾控局28日發布屈公病疫情，過去一週全省新增3153例本地個案，無重症和死亡病例。其中江門2927例最多，佛山78例，廣州68例，深圳22例，珠海13例，其餘地區通報案例為個位數。此前一週，9月14日至20日，江門新增屈公病2238例。在往前一週僅新增26例。另據江門市衛生健康局表示，20日至27日，該市單日新增病例分別為574例、401例、458例、418例、358例、450例、387例、455例。顯示疫情快速上升的勢頭得初步遏制。綜合中媒報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏表示，近期江門屈公病爆發疫情，當地已啟動突發公共衛生事件三級響應，目前疫情快速上升勢頭得到初步遏制，但仍在較高水平波動。中國今年中秋、十一國慶連假共有8天，官方預計跨區域人員流動量將達23.6億人次。康敏也提醒，中秋、十一連假即將到來，人群流動性加大，戶外活動和適宜天氣條件下被蚊媒叮咬風險高，屈公病疫情傳播擴散風險持續增加。江門市常委會26日召開擴大會議，要求把加大滅蚊作為最重要任務，已前所未有的壓倒性態勢滅殺成文、徹底清除蚊卵，在10月1日打贏這場全市疫情殲滅戰。針對屈公病傳播媒介白線斑蚊，江門採取「滅成蚊+清孳生」策略，截至本月26日，全市已組建消毒隊伍超過1.4萬人，配備噴霧器2.2萬餘台。