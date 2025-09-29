我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 市長陳其邁代表市民對搜救隊員及醫療團隊的付出一一表達感謝並致敬。（圖／高市府提供）

▲ 市長陳其邁致贈慰問飲料、加菜金、狗狗玩具，並與特搜大隊、醫護及獸醫師自由交流，氣氛溫馨。（圖／高市府提供）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前因溢流釀成嚴重災情，高雄市政府消防局特種搜救大隊24日下午接獲通報後，立即動員車輛、人力及專業裝備，火速馳援花蓮。特搜隊於今（29）日順利返抵高雄，市長陳其邁除迎接成員們平安歸來，並宣布所有參與救災的同仁，都能有公假補休2天，讓他們能夠有足夠的時間休息。高雄特搜大隊由大隊長蘇裕銘率領，這次共投入17輛救災救護車輛、45名搜救人員（警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師3人輪替）、5隻搜救犬、8艘救生艇及2台無人機，並搭配水域與人命搜救裝備。陳其邁除頒發慰問金，感謝高雄特搜無私付出外，更親手送上玩具與零食慰勞5隻搜救犬，肯定牠們在災區日夜馳援的努力。陳其邁表示，今天是特別歡迎救災英雄、高雄市搜救大隊回家，這一次派出45位同仁、5隻搜救犬，並在24日出發至今6天，共協助36名民眾就醫、救出5名受困民眾及5隻毛小孩（狗狗），也協助33位民眾就地安置。陳其邁首先提到「同島一命」，他說，看到很多帶鏟子的英雄都投入救災，甚至擠爆火車站，連救災的車輛要進去災區都非常困難，這也代表台灣印證大家所言「最美麗的風景是人」；現在民力無窮，看到那麼多愛心的人士，還有高雄搜救大隊同仁辛苦救災，真的是非常的感動，「今天來是特別來向他們表示敬意，也特別特別來表達感謝」陳其邁透露，高雄在第一時間就做好準備，並和花蓮的救災指揮中心聯繫強調，若有需要就全力配合，高雄搜救大隊會在最短時間趕赴災區。陳其邁也否認記者所提的花蓮縣府這邊的態度，好像是你要不要來都沒關係，陳其邁強調，沒有這種狀況，因為救災是那麼大的人員傷亡，其實應該要大家互相全力合作、配合。而那一天也因為災情實在是太過嚴重，所以在聯繫上也透過包括各局處的相關對口單位，也都很快取得聯繫，至於人員調度、機具調派，那都尊重花蓮縣政府，並沒有說這個在聯繫上有什麼困難的地方。