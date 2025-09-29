我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《他年她日》監製張艾嘉、導演龔兆平率領許光漢、袁澧林、陳澤耀等出席星光首映會。（圖／甲上娛樂提供）

張艾嘉賑災花蓮！《他年她日》首映收入全捐

▲▼張艾嘉（上圖左2）在首映會上落淚，非常心疼花蓮災民，當場宣布將電影包場收入捐助救災工作。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，將於10月3日全台上映，今（29）日監製張艾嘉、導演龔兆平率領許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤等出席台北信義星光首映會，現場超過千名粉絲朝聖，氣氛熱鬧愉悅，怎料張艾嘉在台上提及日前花蓮光復鄉重大洪災，情緒激動落淚，隨即宣布將今日電影包場所有收入，全數捐給花蓮救災、重建工作，「電影只是一部電影，但關心我們老百姓生活是更重要的事情，請大家千萬不要忘記！」日前「樺加沙」颱風過境，全台雨水狂降，尤其花東縣市嚴重，其中花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉湧入大片泥水，造成財物損失、人民傷亡，本月23日起救援任務啟動，不少熱心民眾也自發性地前往當地，協助清除淤泥及協助復原工作，展現出「全島一心」的凝聚力。為此，平時一向公益不落人後的張艾嘉，今稍早於首映會上聊及此事，話都沒說話，情緒便湧了上來，「這部電影的劇情正是因為遭遇天災，世界才分成兩個時區，更講人與自然環境的互動，看到光復鄉的狀況，我們非常非常難過，非常希望大家除了我們珍惜時間之外，更要互相幫助對方。」張艾嘉在台上落下淚水，語帶不捨地表示，「重建是需要多長的時間，請大家繼續關注，電影只是一部電影，但關心我們老百姓生活是更重要的事情，千萬不要忘記！所以我們今天希望拿出所有包場的收入，捐到展望會，展望會多年來都是在花蓮做很多工作，讓他們的專業安撫受災的災民。」《他年她日》由資深監製張艾嘉攜手新銳導演龔兆平共同編劇打造，由香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，Red On Red 出品及製作，甲上娛樂全球發行，並由影一製作所、能率影業、台灣大哥大MyVideo、一起娛樂、緯來電視網及甲上娛樂聯合出品。