亞洲歌王林俊傑今（29）日無預警現身台北信義區，原來是為了參加電影《他年她日》的首映記者會，力挺許光漢、張艾嘉。林俊傑7月時才在演唱會上自爆有心臟病，但他今日現身氣色感覺很不錯，突然帶著花上台，也讓台上的許光漢、張艾嘉一行人嚇傻，備感驚喜也直呼感謝。

林俊傑現身信義區！力挺《他年她日》首映

《他年她日》今日首映會舉行到一半時，主持人曾寶儀突然說有神祕來賓到場，原來是為電影演唱主題曲〈瞬間的瞬間〉的歌王林俊傑也來了。他拿著一束花送給張艾嘉等人，這是片商偷偷安排的驚喜橋段，台上眾人都不知情，因此現場也驚呼聲不斷。

▲許光漢、張艾嘉、袁澧林、陳澤耀《他年她日》（圖／甲上娛樂提供）
▲林俊傑（左4）以神祕嘉賓的身分突然現身記者會，讓眾人感到驚喜。（圖／甲上娛樂提供）
林俊傑罹心臟病現況曝光　今現身氣色不錯

林俊傑今年7月才在演唱會上坦承，自己從去年4月就被診斷出有心臟疾病，目前還在吃藥控制中，因此外界也格外擔心他的身體狀況，但今日亮相，林俊傑氣色很不錯，感覺沒什麼大礙。

林俊傑也跟張艾嘉有說有笑地互動，他表示自己是「科幻、奇幻、浪漫控」，《他年她日》剛好把這些元素都集結在一起，所以聽到主題曲邀約，他也很樂意發揮音樂才華。

張艾嘉則笑說林俊傑和她兒子王令塵（Oscar）是朋友，自己是「靠關係」才把林俊傑請來演唱主題曲的，「感謝他百忙之中願意幫忙」。張艾嘉更表示團隊在剪主題曲的MV時，聽到副歌「愛」這句歌詞，他們就想到JJ的表情，認為實在太有渲染力了。林俊傑則害羞回應，能跟張艾嘉合作是自己的榮幸，雙方都互相感謝，場面溫馨。


