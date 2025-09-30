連假收心今（30）日開工，星巴克表示，「買一送一」連喝2天國際咖啡日優惠，明10月1日「冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡」新品上市；85度C表示，今「第二杯10元」多多日優惠，緊接著水果咖啡系列「第二杯半價」世界咖啡日優惠一覽。
今「星巴克買一送一」連2天國際咖啡日優惠！新品：冰搖可可楓糖咖啡
星巴克表示，國際咖啡日「買一送一」好友分享日咖啡優惠！10月新品也開喝。
◾️今「星巴克買一送一」國際咖啡日優惠喝2天！9月30日(二)至10月1日(三)連續2天，活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
◾️星巴克「冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡」新品10月1日開喝！順口柔滑的星巴克黃金烘焙咖啡豆基底，搭配可可楓糖漿搖勻再融合燕麥奶、最後撒上酥脆可可脆粒，濃郁順口風味迎接秋冬季節。
85度C：今「第2杯10元」多多日優惠！世界咖啡日：水果咖啡第2杯半價
85度C表示，今多多分享日「第2杯10元」！10月1日世界咖啡日水果咖啡「第2杯半價」。
◾️85度C今「第2杯10元」多多分享日優惠！9月30日開喝大杯「初露多多綠、蜜桃多多」，任選「第二杯10元」特價；拿出身分證，只要姓名對中「多」字，兩款飲料「任選第二杯免費」開喝（單筆限購一組兩杯）。
幫大家試算，同品項平均一杯「大杯初露多多綠」37.5元、一杯「大杯蜜桃多多」32.5元，混搭「大杯初露多多綠＋大杯蜜桃多多」特價75元（價低者折）、一杯也才37.5元。提醒大家，優惠限門市現場購買，每人限購三組(六杯)；門市不提供寄杯，85 Cafe APP線上訂餐/外送/電話訂購無此優惠。
◾️世界咖啡日優惠「第二杯半價」！10月1日(三)世界咖啡日，當天「水果咖啡第二杯半價」任選，趁好康開喝爆紅的蜜桃美式最划算，優惠品項有：蜜桃冰美式75元、蜜桃氣泡美式85元、百香冰美式75元、百香氣泡美式85元、仙楂美式75元、仙楂氣泡美式85元、蘋氣美式85元。
幫大家一次算好，2杯「蜜桃冰美式」平均每杯56元；2杯「蜜桃氣泡美式」平均每杯63.5元；2杯「百香冰美式」平均每杯56元。提醒大家，指定品項任選價低者折／寄杯辦法依各門市公告為主；限現購現取/外送及電話訂購不適用。
資料來源：星巴克、85度C
