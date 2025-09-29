教師節連假結束，明（29）日迎接開工，中央氣象署表示，未來一週的天氣「火力全開」，非常炎熱，各地白天高溫普遍上看34至36度，台北、新北更要注意36以上高溫；下半週南方有雲系影響，花東容易降雨，災區民眾務必特別注意。
開工日飆破36度 雙北亮高溫燈號
氣象署指出，明天開工日至週四（10/2），全台各地大多晴朗，天氣穩定偏熱，白天高溫普遍都上看34至36度，局部地區尤其是雙北、中南部近山區更高；午後的熱對流發展旺盛，南部、其他山區容易有短暫雷陣雨，外出請記得攜帶雨具。
針對開工日，氣象署已經發布「高溫資訊」，白天台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。
南方雲系影響 中秋連假天氣不穩
氣象署說明，週五、週六（10/3至10/4）台灣受到南方雲系影響，水氣略增，花東、恆春半島轉為有局部短暫雨；南部、山區午後也有雷陣雨機率；中秋連假的週日至下週一（10/5至10/6），天氣型態仍不穩定，午後雷陣雨機率持續，特別是山區與中南部有較大雨勢。
近期不少民眾前往花蓮光復鄉協助救災，氣象署也提及，花蓮光復明天至週四，天氣多雲到晴，氣溫33至34度，紫外線偏強，山區午後可能有雷陣雨，平地上午降雨機率約20%至30%，下午升高到30%至40%；週五、週六南方雲系影響，整天有局部短暫陣雨，週日、下週一天氣逐漸穩定轉晴，午後仍有雷陣雨機會。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署指出，明天開工日至週四（10/2），全台各地大多晴朗，天氣穩定偏熱，白天高溫普遍都上看34至36度，局部地區尤其是雙北、中南部近山區更高；午後的熱對流發展旺盛，南部、其他山區容易有短暫雷陣雨，外出請記得攜帶雨具。
針對開工日，氣象署已經發布「高溫資訊」，白天台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。
氣象署說明，週五、週六（10/3至10/4）台灣受到南方雲系影響，水氣略增，花東、恆春半島轉為有局部短暫雨；南部、山區午後也有雷陣雨機率；中秋連假的週日至下週一（10/5至10/6），天氣型態仍不穩定，午後雷陣雨機率持續，特別是山區與中南部有較大雨勢。
近期不少民眾前往花蓮光復鄉協助救災，氣象署也提及，花蓮光復明天至週四，天氣多雲到晴，氣溫33至34度，紫外線偏強，山區午後可能有雷陣雨，平地上午降雨機率約20%至30%，下午升高到30%至40%；週五、週六南方雲系影響，整天有局部短暫陣雨，週日、下週一天氣逐漸穩定轉晴，午後仍有雷陣雨機會。
資料來源：中央氣象署