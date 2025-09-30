本週開工已在期待中秋節連假！Brooks Brothers表示，今（30）日搶先看聯名插畫家蔡沐羚MuLing「秋冬系列LINE貼圖」8款，幽默問候「吃餅吧你、愛尼」等祝福，免費下載一次看。
◾️Brooks Brothers × MuLing 聯名中秋趣味貼圖（點此下載）
下載期限：2025/9/30上午11:00起
取得條件：無條件下載
迎接中秋節，美國經典品牌Brooks Brothers，首次推出LINE貼圖！攜手人氣插畫家蔡沐羚MuLing，以童趣的筆觸與詼諧日常美學，共同打造中秋限定8款LINE貼圖，包括「吃餅吧你」、「愛尼」、「帥 我錯了嗎？」、「請收下我的愛」等，為節日問候祝福語，注入更多創意與趣味。
創意總監Michael Bastian最新男女裝系列巧妙融合正裝與休閒風格，以職場穿搭與日常休閒為核心，打造現代都會風格的輕鬆混搭造型。全新LINE貼圖則藉演繹Brooks Brothers秋冬系列服裝及品牌經典小羊圖騰，並巧妙融入日常問候語，傳遞幽默語彙。
2025年9月30日(二)11:00AM起，限時開放免費下載《中秋限定｜ Brooks Brothers x MuLing 趣味貼圖來了！》。透過官方LINE帳號及創新內容，為粉絲打造專屬的時尚互動體驗。即日起下載貼圖並分享好友，還能獲得限量Brooks Brothers「500元秋冬購物禮金」。
LINE購物 × 小狗狗波比（點此下載）
下載期限：2025/10/7
取得條件：加入好友
