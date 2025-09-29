2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月開打，今（29）日主辦單位公布官辦熱身賽時程，中華隊將在明年3月2日、3日上午11點（日本時間）與歐力士猛牛隊、福岡軟銀鷹隊二軍打熱身賽，地點位於宮崎SOKKEN球場（清武運動公園球場）。
中華隊預賽分在C組 將面臨4連戰
中華隊年初在資格賽附加賽以6：3擊退西班牙，收下明年會內賽門票。8月選訓會議一致通過曾豪駒續任中華隊總教練，教練團成員也延續12強奪冠陣容。
中華隊明年預賽被分在C組，與日本隊、韓國隊、捷克隊、澳洲隊同組，由於是資格賽晉級，將打4連戰，中間無休息時間。
中華隊明年3月2、3日前往宮崎 與日職二軍打熱身賽
主辦單位今日公布明年官辦熱身賽，中華隊將在日本宮崎SOKKEN球場（清武運動公園球場）出賽，3月2日上午11點交手歐力士猛牛隊二軍，3月3日上午11點交手福岡軟銀鷹隊二軍。捷克隊與澳洲隊則是在宮崎球場出賽。
至於日本隊、韓國隊在大阪京瓷巨蛋交手歐力士隊以及阪神虎隊。
