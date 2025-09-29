我是廣告 請繼續往下閱讀

▲居錸提轉發藏頭詩，似乎也認為于朦朧死因不單純。（圖／微博＠居錸提JK）

▲居錸提（如圖）在得知于朦朧死訊當晚就為他寫了一首歌，並於昨日的演唱會上公開演唱。（圖／微博＠居錸提JK、＠就這Young造一個夢去追）

中國37歲男星于朦朧9月11日在北京一處社區墜樓身亡，中共警方將此事定調為酒後失足，但網友卻認為背後暗藏潛規則陰謀論，質疑于朦朧死因不單純，官媒為遏止相關討論，已經陸續刪除網路留言。但與于朦朧認識12年的好友、中國歌手居錸提沒在怕，于朦朧過世隔天，居錸提就上傳16字的藏頭詩，暗諷「惡人太多」；昨（28）日演唱會上，居錸提更直接提于朦朧的名字、公開哀悼他，引起討論。居錸提與于朦朧2013年因參加《快樂男聲》成為好友，11日于朦朧過世當天，居錸提當晚就發布一段影片，背對鏡頭自彈自唱他為于朦朧寫得歌曲〈你在聽嗎〉，唱到尾聲還忍不住失聲痛哭。隔天居錸提也在微博轉發一段16字藏頭詩的圖片，黑底白字寫道：「惡語中傷，人敬人高，太子妃記，多謀善斷」，開頭4個字連在一起看就是「惡人太多」，居錸提似乎也認為于朦朧的死因不單純；其中的「太子妃記」則是指于朦朧的代表作《太子妃升職記》。昨日居錸提現身新疆當地的拼盤演唱會，他也在台上演唱〈你在聽嗎〉，公開哀悼于朦朧。居錸提哽咽地說：「這首歌我想好好介紹一遍，這首歌是我前幾天剛寫完的歌，第一次在北屯唱，這首歌對我來說很有意義也很重要，這首歌是寫給我的好朋友好兄弟的」。居錸提說這首歌為于朦朧寫，「他前段時間去了另一個美麗的世界，他也是新疆人，也是我們新疆的驕傲，他去年也代表我們新疆人民參加了央視春晚，希望大家永遠記住他，他叫于朦朧」。語畢，居錸提開始演唱，台下許多粉絲也紛紛紅了眼眶。大家也因此再度提起居錸提轉發的藏頭詩圖片，認為一切盡在不言中，「懂得都懂」、「身為一般群眾的我們真的太渺小了」、「我現在就是邊看邊哭，淚流不止」、「喝醉了掉下去、自殺，這兩個說法我都不信」。還有網友提醒居錸提保護好自己，因為官方已經陸續在刪除微博與于朦朧有關的負面言論了，擔心居錸提的帳號也會被鎖，「發帶有他（于朦朧）名字的微博也發不了了」、「今天的微博刪得真乾淨啊，好像從來沒發生過，從來沒人關注一樣」、「哥你是不是知道什麼？你自己多保重」。