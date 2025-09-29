我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅全年戰績仍緊咬中信兄弟，今（29）日雙方於洲際棒球場正面對決，靠著林安可九局上炸裂本季第23轟，統一獅終場6：4擊敗下半季龍頭中信兄弟，將全年勝差拉近至2.5場，中信兄弟則因為排名第2的樂天桃猿也輸球，封王魔術數字降到M2，最快仍有機會在本周三「人助自助」封王。本戰統一獅推派蒙德茲交手中信兄弟魏碩成，兩位先發投手都完成五局基本任務，中信兄弟首局靠著王威晨、許基宏連續安打，加上右外野手失誤先馳得點，但統一獅在第三局反攻，前2位打者陳聖平、陳重羽先後安打上壘，後續陳傑憲、林佳緯達成任務送回壘上跑者，統一獅攻下2分逆轉。中信兄弟在第六局靠著黃韋盛、江坤宇適時安打再取得領先，黃衫軍八局上推派李振昌中繼，卻遭到狙擊，蘇智傑保送、林子豪一棒敲出2分砲逆轉，第九局林安可面對菜鳥陳冠穎，於1出局時扛出超411英尺的中外野兩分砲，為本季第23轟，幫助統一獅拿下保險分。最後半局，領先3分的統一獅推上終結者陳韻文登板，一上來就狂飆150火球，卻被王威晨敲安上壘，陳韻文隨後回穩，連續解決2位打者，又被對戰打擊率超過3成5的宋晟睿敲出本季對戰第4支安打，隨後黃衫軍推上王政順代打，敲出右外野安打，黃衫軍追回1分，一三壘情況下，傷癒復出的林吳晉瑋打出飛球出局，幫助統一獅2分差守下勝利。中信兄弟輸球後，下半季33勝22敗，統一獅則為29勝27敗，雙方全年勝率剩下2.5場，另一地樂天桃猿也輸球，與中信兄弟下半季戰績維持3.5場，中信兄弟封王魔術數字也降到M2，周三與富邦悍將一戰若能贏球，樂天桃猿再吞敗，中信兄弟就能在新莊拋下黃色彩帶，迎接隊史第20座季冠軍。新莊棒球場方面，2支無緣季後賽球隊富邦悍將、味全龍交手，味全龍首局就狂攻6分，但富邦悍將在主場打擊大爆發，2到4局合計攻下10分，終場10：7逆轉擊敗味全龍。