強颱樺加沙日前侵襲台灣，導致花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生嚴重溢流，造成嚴重災情，至今（29）日已有18人罹難、7人失聯、107受傷。賴清德總統要求國軍加派兵力中秋節前完成清淤。 我是廣告 請繼續往下閱讀 陸軍司令部表示，為協助花蓮災區復原重建，第二、三、四、五作戰區持續投入救災，計投入約2500員兵力、13項472件各型裝備機具執行災後復原任務，期在軍民齊心協力下，全力達成「中秋節前恢復災區民眾正常生活」的目標。 ▲國軍分秒必爭，持續投入花蓮光復災區復原。（圖／陸軍司令部提供） ▲國軍救災官兵把握時間休息整補，為下一個任務做好準備。（圖／陸軍司令部提供）