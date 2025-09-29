我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹曾子祐在第2局從樂天桃猿魔神樂手中敲出超前安打，助隊逆轉戰局。（圖／記者林柏年攝,2025.09.29）

台鋼雄鷹今（29）日以7：3擊退樂天桃猿，「天王三」爭奪戰首開紅盤，賽後雄鷹總教練洪一中表示，先發投手櫻井周斗雖然控球不穩，但關鍵時刻總能化解危機，加上打線奧援，讓櫻井更大膽投球。雄鷹順利拿下「天王三」首戰，洪總說，「今天假如沒贏球，未來要他全敗、我們全勝的難度高，接下來還是要戰到最後一天，盡力而為。」先發投手櫻井此役主投5局失2分，被敲出5支安打，送出2次三振、3次保送。雄鷹總教練洪一中賽後表示，「該怎麼說呢，櫻井比預期好很多，大家一直擔心他控球，這幾場下來，是不穩但也沒很差，投得進去也不好掌握。」洪總指出，櫻井此役的表現，就像他在二軍一樣，「雖然保送多，但防禦率低，表示壘上有人危機處理是好的，這3場下來，很會送打者上壘，但不會慌張，導致大量掉分。」談到櫻井開局面對首位打者就投出保送，洪總說那時還不會有不安感，「表現不好就輸球，但若有贏球機會卻沒把握住，就會心情上上下下。」此役打線攻破桃猿王牌左投魔神樂，洪總說，「今天樂天知道我們打線左打多，全都用左投，還好串連不錯，尤其是第2局得3分，讓櫻井更大膽投球。」洪總直言，魔神樂這關不好過，「他是好投手，不容易掌握，今天讓他6局（5.2局）就下來，運氣不錯，打線串連還可以。」雄鷹在關鍵「天王三」至少要贏下2勝，才能保有翻盤機會，首戰順利贏球，洪總說，「今天假如沒贏球，未來要他全敗、我們全勝的難度高，接下來還是要戰到最後一天，盡力而為。」