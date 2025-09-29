我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒

中信兄弟今（29）日於主場洲際棒球場遭統一獅逆轉，終場4：6終止連勝，但因為另一地的樂天桃猿也輸給台鋼雄鷹，黃衫軍下半季封王魔術數字再減1，目前剩下M2，最快仍有望在周三新莊棒球場面對富邦悍將一戰中，靠著「人助自助」拋下黃色彩帶。由於中信兄弟上周末「天王山之戰」連勝樂天桃猿，重新點亮封王魔術數字M3，儘管今日輸給統一獅，但受益於樂天桃猿再度陷入連敗低潮，黃衫軍封王魔術數字再減1，周三比賽中若能客場擊敗富邦悍將，樂天桃猿也在客場澄清湖棒球場輸球，中信兄弟就可以將魔術數字歸零，順利拿到隊史第20座季冠軍。儘管中信兄弟有望奪下半季冠軍，但由於今日輸給統一獅，兩隊全年勝差仍維持2.5場，中信兄弟全年勝率第一的魔術數字因而維持在M3，得至少等到周四才會有結果，黃衫軍能否拿到全年勝率第一，也影響季後挑戰賽的組合。按照中職現今規則，全年度勝率前3名球隊保底晉級季後賽，若能同時鎖定下半季冠軍與全年第一，中信兄弟將直接晉級總冠軍賽，上半季冠軍統一獅將與樂天桃猿、台鋼雄鷹其中一隊進行首輪季後挑戰賽。