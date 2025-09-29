我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲發現河智媛（左）、禹洙漢（右）默默出現在觀眾席的身影，覺得十分感動。（圖／翻攝自Threads）

▲河智媛昨日受訪時直呼「明年我也想在樂天」，表達對球隊的喜愛。（圖／樂天桃猿提供）

韓籍女神河智媛、禹洙漢今（29）日沒有出現在樂天桃猿啦啦隊的應援班表上，卻趁著休息時間，私下到球場幫球員加油打氣，身影被捕捉後讓球迷相當感動，認為兩位女神明明沒有排班，出現在球場也不會有薪水，卻願意來看球，而不是選擇返韓休息，可見她們熱愛台灣棒球的心；粉絲見狀也紛紛喊話，希望女神明年也繼續留在台灣應援。河智媛、禹洙漢同時應援中職樂天桃猿及韓職韓華鷹，經常台韓兩地跑，行程滿檔。今日樂天桃猿在桃園主場對戰台鋼雄鷹時，兩人雖然不在啦啦隊上班名單中，卻一樣被捕捉到現身球場，坐在觀眾席替球員加油吶喊的身影，讓粉絲見狀格外感動。大家看了紛紛留言稱讚兩名女神，「野生（指私下現身）沒薪水，她們大可回韓國休息的」、「野生河禹讚啦，但她們倆明天韓華鷹有班，應該等等看完球賽就飛了」、「可愛的兩位」、「拜託請樂天要好好把她們3位（含廉世彬）都留下啊」、「雖然我是邦迷，但是我也拜託樂天一定要留住她們！ 我很希望她們繼續在這裡發光發熱」。河智媛、禹洙漢今年賽季才來台加入樂天啦啦隊，經紀約簽在「MUGEN無限夢想」公司，但該公司老闆詹智能上個月在台中街頭遇刺身亡，不少人都擔心，受此事影響，河智媛、禹洙漢明年恐難與樂天續約。對此，兩人的經紀人鄭多惠今日出面在社群回應，「我們從來沒有和任何人談過未來計劃！」表示是否續約還沒有定論，希望外界別胡亂猜測。河智媛昨日現身樂天桃猿舉辦的女孩日活動時，也樂觀表示：「明年我也想在樂天，繼續和大家一起加油應援。」雖然新賽季目前動向未知，但河智媛昨日首度體驗到女孩日粉絲的熱情後，她也直言自己很感動，「第一季過得特別忙碌，也犯了不少錯，但大家始終給我愛與支持，真的很感謝」，可見河智媛內心其實也頗愛台灣。