▲台鋼雄鷹曾子祐在第2局從樂天桃猿魔神樂手中敲出超前安打，助隊逆轉戰局。（圖／記者林柏年攝,2025.09.29）

台鋼雄鷹游擊手曾子祐今（29）日從樂天桃猿王牌左投魔神樂手中敲出逆轉長打，賽後獲選為單場MVP，他笑說這是他本季首度拿獎，「知道自己都沒拿，雖然0轟，但MVP至少不要掛蛋。適時一擊比較少打回來，這方面還要再加強。」曾子祐說，只要球隊還有機會進入季後賽，都還不會放棄，「一場場拿下來，不要有遺憾就好。」此役曾子祐5打數敲出2安打，2局上把握一、三壘有跑者的機會，從魔神樂手中敲出清壘二壘安打，助隊逆轉戰局，賽後也獲選單場MVP。賽後曾子祐笑說，「今年第一次拿MVP，自己也知道沒拿，就會懷疑自己，球隊需要我時都沒貢獻，會去想這問題，所以會去想說，用自己的能力幫助球隊。」曾子祐坦言，「適時一擊」是他需要將強的一環，「適時一擊比較少打回來，這方面還要再加強。」談到第2局從魔神樂手中敲出逆轉長打，曾子祐說，「敲安前的速球沒打好，揮棒比較慢，我想說應該會再來一顆，雖然變化球來還是要準備應付，但後來他投速球，還好我也想想起來放。」能夠擊退桃猿王牌左投，曾子祐說，賽前做足功課，上了場就按照感覺走，「投手、打者每天感覺都不同，臨場就隨機應變，比較可以突破對手。」雄鷹此役以7：3擊退桃猿，拿下「天王三」關鍵首勝，曾子祐說，球隊氣勢一直很高昂，「教練與高層都跟我們說，只要結果沒確定，都還有機會，就繼續加油，因此氣勢沒輸，一場場拿下來，不要有遺憾就好。」